Ester Muñoz reprocha a Sánchez la declaración de su mujer ante el juez y Montero replica si Ayuso debe dimitir por su pareja

El PP ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que su mujer, Begoña Gómez, tenga que comparecer ante el juez "por su quinto delito" y el Gobierno ha replicado preguntando si la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, debería dejar el cargo por el hecho de que su pareja tenga una causa judicial abierta.

En la sesión de control al Gobierno de este miércoles, la portavoz del PP en el Congreso Ester Muñoz, ha recriminado que Gómez esté respondiendo ante el juez la misma mañana que Sánchez comparece ante el Parlamento. "Esto es la primera vez que pasa en la historia democrática de España", ha recriminado.

Gómez está citada a declarar a mediodía por el juez Juan Carlos Peinado, por la presunta malversación que le atribuye en la contratación de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez. Será la cuarta vez que acuda ante el instructor, si bien anteriormente lo hizo por otras ramas de la investigación.

A juicio de la portavoz del PP, si cualquier diputado de su bancada "tuviera a su mujer, a esta hora, compareciendo ante un juzgado por su quinto delito, por malversación y por tráfico de influencias" le pedirían la dimisión.

A continuación, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha replicado poniendo sobre la mesa el caso que afecta a la pareja de Ayuso, investigado por un presunto delito de fraude fiscal. "Si hablamos de parejas imputadas o que declaran en los tribunales, ¿qué diría usted de la señora Ayuso, tendría que dimitir, verdad?", ha lanzado.

De este modo ha desdeñado los señalamientos de corrupción lanzados por el PP contra el Ejecutivo de Sánchez, asegurando que desde Génova practican una "corrupción sistémica" y se dedican a "perseguir" al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

La 'número dos' del Gobierno y del PSOE ha reclamado al PP que se posicione con las medidas anticorrupción presentadas por el Ejecutivo y le ha recordado que en los próximos meses verán "desfilar por los juzgados" a exdirigentes del PP como el expresidente Mariano Rajoy y los exministros, Rodrigo Rato, Ana Mato, Jorge Fernández Díaz, Eduardo Zaplana y Cristóbal Montoro.