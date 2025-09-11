Begoña Gómez declara al juez que su asesora le hizo un favor excepcional

Publicado por M. BALÍN / M. SÁIZ-PARDO Madrid Creado: Actualizado:

De riguroso traje de chaqueta negro y acompañada de un nutrido grupo de agentes de la seguridad de la Moncloa, Begoña Gómez regresó este miércoles a los juzgados de Madrid para declarar ante el juez Juan Carlos Peinado. Fue la cuarta presencia de la esposa del presidente Pedro Sánchez en los pasillos del edificio de la Plaza de Castilla. En esta ocasión, compareció como imputada por un delito de malversación de caudales públicos en una de las cuatro líneas de investigación abiertas por el instructor, que lleva 17 meses con la causa tras admitir la denuncia del pseudosindicato Manos Limpias.

Gómez, de 54 años, siguió la misma estrategia que su última citación y solo contestó a las preguntas de su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho. En apenas 15 minutos de comparecencia, la investigada por cinco delitos rechazó los indicios de malversación por la utilización de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, para sus actividades privadas. Álvarez intervino de forma previa y se acogió a su derecho a no declarar.

Fuentes jurídicas presentes en la declaración explicaron que Gómez contestó únicamente a seis cuestiones sobre el cometido de la asesora. Reiteró en línea con los escritos de su defensa que Álvarez coordina su agenda y le acompaña a actos en cumplimiento con el cometido asignado. Y sobre los correos aportados a la causa, en los que se refleja que habría intervenido también en las actividades de la cátedra universitaria que dirigió entre 2020 y 2024, lo minimizó a un «favor muy excepcional», dijo.

En su breve declaración también detalló que la asesora tenía acceso completo a su agenda y sobre el citado correo electrónico enviado a una responsable de Reale Seguros, patrocinador de la cátedra de la Complutense, en el que Álvarez habló en nombre de Gómez para continuar con su aportación anual, la investigada le quitó hierro como un gesto entre amigas. Dicho mail data de febrero de 2024 y Álvarez transmitió a la directora de Comunicación Institucional de Reale lo siguiente: «Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que sigáis como patronos de la cátedra, aunque sea con una cantidad inferior. Dispuestos a colaborar con vosotros en lo que necesitéis», se lee en la posdata del mail. De forma previa, Álvarez, que ejerce como directora de Programas de la Secretaría de Presidencia del Gobierno desde verano de 2018, se acogió a su derecho constitucional a no declarar como investigada por un delito también de malversación. Por lo tanto, la defensa fía su futuro procesal a la decisión que tome la Audiencia Provincial ante la «rebeldía» de Peinado, a quien acusa de «mutilar» parte del auto de la sección 23 para configurar un relato tergiversado de los hechos. La defensa de Begoña Gómez también ha recurrido la nueva imputación.

Feijóo ataca en el Congreso a Sánchez con su «pluriimputada» esposa

La primera sesión de control en el Congreso del nuevo curso político volvió a evidenciar la alta tensión entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición. Pedro Sánchez esgrimió la economía y la postura de España en el conflicto de Gaza para defenderse de las acusaciones de corrupción lanzadas por Alberto Núñez Feijóo, que trató de acorralar al Ejecutivo con los casos judiciales del fiscal general del Estado, de José Luis Ábalos y, sobre todo, de Begoña Gómez.

Feijóo preguntó a Sánchez si considera «ejemplar» su apoyo a Álvaro García Ortiz, que Ábalos se reuniera con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, para supuestamente «hablar de negocios", o que su mujer esté «pluriimputada y declarando hoy (por ayer) de nuevo en un juzgado por un presunto quinto delito, en este caso malversación».