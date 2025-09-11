Muere la mujer de 29 años que cayó 50 metros en la Ruta del Cares tras golpearle una piedra en la cabeza

Publicado por EFE Oviedo Creado: Actualizado:

La mujer de 29 años y nacionalidad alemana que el pasado martes resultó herida grave al caer desde una altura de unos 50 metros en la ruta del Cares, en el Parque Nacional de Picos de Europa, ha fallecido en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

Fuentes cercanas a la investigación del accidente han confirmado a EFE que la mujer falleció ayer, miércoles, en la unidad de cuidados intensivos del centro hospitalario asturiano de referencia, en Oviedo.

El accidente ocurrió poco antes de las 18:30 horas del pasado martes, en el concejo asturiano de Cabrales, cuando la mujer recibió el impacto de una piedra en la cabeza y a continuación cayó unos 50 metros por una canal que vierte aguas al río Cares.

Dos personas que la acompañaban y un guarda del parque nacional lograron bajar hasta donde se encontraba la mujer, a la que sujetaron para evitar que cayese al río mientras llegaba la ayuda.

La mujer fue rescatada por los Bomberos de Asturias a bordo del helicóptero medicalizado del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) tras ser inmovilizada con collarín y chaleco espinal.

El helicóptero aterrizó posteriormente en la helisuperficie de Poncebos, donde se procedió a intubar y estabilizar a la herida para su posterior traslado al HUCA, donde falleció ayer, miércoles, a causa de la gravedad de las lesiones.

La ruta del Cares, que atraviesa los Picos de Europa entre León y Asturias a lo largo de 12 kilómetros, es una de las más conocidas y transitadas por senderistas en la Cordillera Cantábrica.

El tramo asturiano de esta ruta de alta montaña reabrió el pasado 30 de agosto tras haber sido cerrado el día 12 por motivos de seguridad debido a los incendios forestales, y desde entonces se puede transitar a lo largo de tres kilómetros.

Hace poco más de un año, el 1 de septiembre de 2024, otro montañero alemán falleció a causa de un desprendimiento de piedras en la canal del Texu, también en el concejo asturiano de Cabrales.