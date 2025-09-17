Penas menores a 9 años para los violadores de Casteledefels

Publicado por Agencias Barcelona Creado: Actualizado:

Los 5 acusados de 'la manada de Castelldefels', procesados por agredir sexualmente a 3 mujeres entre marzo y mayo de 2021 han aceptado penas que oscilan entre los 8 años y 5 meses y los 3 años y 11 meses de prisión (32 años y 7 meses en total), muy por debajo de las que inicialmente pedía para ellos la Fiscalía, que oscilaban entre los 28 y los 53 años (196 años en total). Las partes han llegado a un acuerdo de conformidad este martes, cuando estaba previsto que comenzara el juicio en la Audiencia Provincial de Barcelona. Los acusados han reconocido la autoría de los hechos que aparecen reflejados en el último escrito de acusación, que se pactó el pasado viernes entre las partes, que excluye los delitos de descubrimiento y revelación de secretos y los delitos de agresión sexual continuados de los que los acusaba el ministerio fiscal y que aprecia atenuantes de reparación del daño, confesión tardía y arrepentimiento. Los procesados han sido condenados 'in voce' a 8 años y 3 meses de prisión; 8 años y 5 meses de prisión; 6 años; 3 años y 11 meses, y 6 años como autores, todos ellos, de un delito de pertenencia a grupo criminal para la comisión de delitos contra la indemnidad sexual y por delitos de agresión sexual con penetración en diferente grado de participación. Además, tendrán que indemnizarlas con 30.000 euros.