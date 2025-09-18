España y Egipto suscriben una Alianza para el Desarrollo Sostenible coincidiendo con la visita de los Reyes

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y la ministra de Planificación, Desarrollo Económico y Cooperación Internacional de Egipto, Rania al Mashat, tras la firma de la Alianza para el Desarrollo Sostenible.MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

España y Egipto han suscrito este jueves una Alianza para el Desarrollo Sostenible que marcará las prioridades de la cooperación española con este país para el periodo 2025-2030 con la vista puesta principalmente en el fortalecimiento de las instituciones, la respuesta a las demandas sociales, la emergencia climática y el desarrollo económico inclusivo.

Por parte española, ha sido el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, el encargado de firmar el documento mientras que por parte egipcia lo ha hecho la ministra de Planificación, Desarrollo Económico y Cooperación Internacional, Rania al Mashat.

La firma se enmarca en el viaje de Estado que los Reyes están realizando a Egipto y, según ha destacado el Ministerio de Exteriores en un comunicado, se produce en "un momento especialmente positivo de las relaciones bilaterales" después de que ambos gobiernos elevaran la relación a asociación estratégica con motivo de la visita del presidente egipcio, Abdelfatá al Sisi, a Madrid el pasado febrero.

Albares ha valorado que con la firma de esta alianza los dos países dan "un paso firme hacia el futuro". "Este acuerdo no solo consolida nuestros compromisos actuales, sino que también traza el camino para afrontar juntos desafíos futuros y ofrece un modelo de referencia para el mundo de la cooperación", ha sostenido.

"En los próximos años, trabajaremos codo a codo con instituciones egipcias para reforzar los servicios públicos, generar empleo, combatir el cambio climático mediante el desarrollo rural, mejorar la gestión del agua y proteger los espacios naturales", ha adelantado el ministro.

Además, ha añadido, "impulsaremos la igualdad de género, promoviendo los derechos de las mujeres y su participación plena en todos los ámbitos".

Egipto es país prioritario de la cooperación española. En este sentido, el desembolso de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) ha pasado de 2,6 millones en 2022 a los 4,8 millones en 2024. Ahora, según Exteriores, se espera que con la firma de la alianza la ayuda prosiga esta tendencia ascendente.