Un hombre secuestrado y torturado, acaba siendo liberado por enviar mensajes de auxilio en servilletas

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre que había secuestrado a otro varón en una vivienda del distrito de Puente de Vallecas y que pudo ser liberado tras lanzar mensajes de auxilio escritos en servilletas.

Los hechos ocurrieron el pasado 11 de agosto tras recibir en la sala del 091 la alerta de una vecina que encontró estos mensajes, según han informado a Europa Press fuentes policiales.

El arrestado, un varón de 33 años de nacionalidad española y con antecedentes, ha ingresado en prisión. Se le acusa de los delitos de detención ilegal, lesiones, torturas y posesión ilegal de armas, han indicado las mismas fuentes.

Según adelanta 'ABC', la víctima aceptó la invitación de esta persona para alojarse temporalmente en su domicilio hasta que encontrara un lugar en el que quedarse. Según su relato, tras unos meses de convivencia pacífica, todo cambió cuando su casero se enteró de que iba a recibir una cantidad de dinero.

Desde ese momento, le impidió abandonar la vivienda y le quitó el teléfono móvil, llegando incluso a lesionanarle. La víctima decidió entonces pedir ayuda lanzando servilletas por la ventana con un mensaje de auxilio y aportando el número de móvil de sus padres y la dirección completa del lugar de su cautiverio.

"Necesito que tire la puerta la Policía. Rápido, por favor, es una persona violenta y tiene armas en casa", ponía en una. "Necesito ayuda urgente. Estoy encerrado, no puedo salir. Llamar a Policía 112. Estoy secuestrado. Me ha pegado, le pido discreción", añadía en otra, según 'ABC'.