Así funcionan las 'polémicas' pulseras que protegen a las mujeres de sus agresores
El dispositivo emite una alarma si el agresor se acerca a una distancia de 500 metros de la víctima
Las pulseras que protegen a las mujeres de sus maltratadores son dispositivos electrónicos diseñados para controlar el cumplimiento de las órdenes de alejamiento. Funcionan de la siguiente manera:
- Víctima y agresor llevan dispositivos: La víctima lleva una pulsera electrónica que la localiza mediante GPS, mientras que el agresor lleva un dispositivo similar o una pulsera de geolocalización.
- Alerta en caso de acercamiento: Si el agresor se acerca a la distancia prohibida, se activa una alarma que alerta a las fuerzas de seguridad y a la propia víctima.
- Protocolo de actuación: Al recibir la alerta, el Centro Cometa realiza un protocolo de actuación que incluye:
- Llamar a la víctima para conocer su estado y situación.
- Llamar al agresor para averiguar qué ha podido ocurrir.
- Llamar a la Policía, Guardia Civil o Policía Autonómica para que se hagan cargo de las necesidades de seguridad o intervención concretas.
Características y beneficios
- Distancia de alerta: El dispositivo emite una alarma si el agresor se acerca a una distancia de 500 metros de la víctima.
- Control de manipulación: Se controla que el agresor no manipule el dispositivo para evitar falsas alarmas.
- Seguimiento las 24 horas: El seguimiento y coordinación se realiza las 24 horas del día para garantizar la seguridad de la víctima.
Implementación y estadísticas
- Número de dispositivos: En España, hay más de 7.500 dispositivos disponibles, con alrededor de 4.749 activados.
- Comunidades autónomas: Andalucía es la comunidad autónoma con más dispositivos activados.
- Eficacia: Según el Ministerio del Interior, ninguna mujer con este sistema ha sido asesinada, lo que demuestra su eficacia en la protección de víctimas de violencia de género