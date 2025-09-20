Así funcionan las 'polémicas' pulseras que protegen a las mujeres de sus agresores

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las pulseras que protegen a las mujeres de sus maltratadores son dispositivos electrónicos diseñados para controlar el cumplimiento de las órdenes de alejamiento. Funcionan de la siguiente manera:

Víctima y agresor llevan dispositivos: La víctima lleva una pulsera electrónica que la localiza mediante GPS, mientras que el agresor lleva un dispositivo similar o una pulsera de geolocalización.

Alerta en caso de acercamiento: Si el agresor se acerca a la distancia prohibida, se activa una alarma que alerta a las fuerzas de seguridad y a la propia víctima.

Protocolo de actuación: Al recibir la alerta, el Centro Cometa realiza un protocolo de actuación que incluye:

- Llamar a la víctima para conocer su estado y situación.

- Llamar al agresor para averiguar qué ha podido ocurrir.

- Llamar a la Policía, Guardia Civil o Policía Autonómica para que se hagan cargo de las necesidades de seguridad o intervención concretas.

Características y beneficios

Distancia de alerta: El dispositivo emite una alarma si el agresor se acerca a una distancia de 500 metros de la víctima.

Control de manipulación: Se controla que el agresor no manipule el dispositivo para evitar falsas alarmas.

Seguimiento las 24 horas: El seguimiento y coordinación se realiza las 24 horas del día para garantizar la seguridad de la víctima.

Implementación y estadísticas