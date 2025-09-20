Fuego contra la inmigración: lanzan un artefacto incendiario contra un centro de acogida en Monforte

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El local de la entidad social Prodeme en Monforte de Lemos, donde se ubicará el centro de la Xunta para acoger a menores migrantes, ha sufrido daños al recibir el impacto de un artefacto incendiario.

Los hechos se produjeron la pasada madrugada y el cóctel molotov causó un incendio en la planta baja del inmueble, ubicado en las afueras del casco urbano monfortino, han informado fuentes policiales.

El suceso ha tenido lugar una semana después de que la titular de Política Social del Gobierno gallego, Fabiola García, anunciase la apertura de este centro para acoger a menores migrantes.

La policía ha inspeccionado las instalaciones del edificio y ha abierto una investigación para tratar de dar con los autores del lanzamiento del artefacto incendiario.

El secretario general del PSdeG-PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, ha instado este sábado a "plantarse ante el discurso del odio" y ha condenado el ataque incendiario, que ha señalado como "consecuencia clara de los mensajes de los ultras".

En declaraciones a los medios en Pontevedra, ha emplazado a "parar" entre "todos y todas" esta ideología y ha sostenido que no se puede "consentir que se sigan produciendo" hechos de este tipo.

El Partido Popular de Galicia ha mostrado igualmente su repulsa. La portavoz de la formación en la localidad, Katy Varela, también parlamentaria autonómica, ha trasladado en redes sociales la condena de la agrupación del partido en la villa ante "cualquier acto violento que suceda, como el ocurrido contra un edificio de la asociación Prodeme".

"Máximo respeto ante la investigación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado", ha añadido la edil, mientras que Antonio Ameijide, portavoz en la Diputación lucense, también ha transmitido su "condena y profundo rechazo a cualquier tipo de acto violento, que en ningún caso es justificable".

Movimiento Sumar en Galicia ha mostrado en un comunicado su "total rechazo y ha asegurado, ante el lanzamiento de un artefacto incendiario al inmueble, que "la Xunta alimenta el odio".

"Segregar y culpabilizar es excluir y señalar, y fomenta conductas racistas y violentas", ha expresado en un comunicado su secretario general en Galicia, Paulo Carlos López, que ha remarcado que lo ocurrido es "responsabilidad de los partidos de derechas por utilizar la política migratoria y de acogida como arma contra el Gobierno".