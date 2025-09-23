El Rey reivindica el papel de la ONU ante "un momento crucial" para el multilateralismo que "no admite vacilaciones"

El Rey Felipe VI ofrece un discurso durante la recepción a la colectividad española en Nueva York.CASA DE S.M. EL REY

El Rey Felipe VI ha reivindicado este lunes en Nueva York el papel central de Naciones Unidas ante lo que ha calificado como "un momento crucial" para la diplomacia multilateral que, según ha advertido, "no admite vacilaciones" y demanda una cooperación "firme, solidaria y eficaz".

En un discurso realizado en la recepción a la colectividad española en Nueva York, coincidiendo con el inicio del 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, el monarca ha señalado la necesidad de cumplir con la Carta de Naciones Unidas si hay una "voluntad clara y honesta de avanzar" y de no dejarse llevar por "intereses excluyentes, olvidos, frustraciones y regresiones".

"Siempre es una cita importante, pero esta vez, y con ese aniversario tan redondo, se celebra en un momento de enorme trascendencia para la diplomacia multilateral; un momento crucial que no admite vacilaciones y que exige de todos una cooperación firme, solidaria y eficaz", ha sostenido durante su discurso.

Felipe VI ha indicado que este 80º aniversario es una buena ocasión para recordar "lo peor de lo que es capaz" la humanidad, pero también para reivindicar que entonces se construyó "una convivencia en paz" y basada en el respeto a los Derechos Humanos.

"El final de la guerra más devastadora dio paso al nacimiento de Naciones Unidas: un pacto entre naciones, una promesa solemne a las generaciones futuras de que nunca más se permitiría que el miedo, la violencia y las amenazas marcaran nuestro destino común", ha añadido don Felipe, defendiendo que "honrar esa promesa no es mirar atrás, sino actuar".

En su opinión, actuar significa "hacer valer" la Carta de Naciones Unidas en cada esfuerzo por resolver los conflictos "conforme al Derecho Internacional", "en cada familia que encuentra refugio y protección", en cada palabra que "abre caminos frente a la división", o en "cada alianza que refuerza la paz global".

Reconocimiento a los españoles en la ONU

Durante su intervención, el Rey ha reivindicado que España "quiere actuar" y encara este 80º periodo de sesiones "con la convicción de que "el multilateralismo inclusivo y reforzado" es "la herramienta más eficaz para responder a los grandes desafíos de nuestro tiempo".

"Defendemos el papel central de las Naciones Unidas en la protección de un orden internacional basado en reglas y en el respeto al Estado de Derecho, un compromiso que compartimos quienes hoy nos reunimos aquí", ha agregado.

En este sentido, ha puesto en valor la labor de los españoles que trabajan en organismos internacionales en Nueva York, como los que sirven en la Representación Permanente de España ante la ONU, en el Consulado de España en Nueva York.

"Vuestra labor es la mejor demostración de que la vocación de España con el multilateralismo no es retórica, sino real, viva y activa en todos los destinos en los que representáis a nuestro país", ha destacado, celebrando que el trabajo de estos profesionales contribuye a que España sea reconocida en el exterior "por su talento y su excelencia".