El juez pide un informe sobre contratos de ADIF y Carreteras en su investigación a Cerdán

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha ordenado a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que analice una serie de expedientes de contratación de ADIF y de la Dirección General de Carreteras en el marco de su investigación al exdirigente socialista Santos Cerdán.

Lo hace a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que ha reclamado al juez que inste a la IGAE a elaborar un informe en el que examine la documentación aportada por ambos organismos dependientes del Ministerio de Transportes.

El informe encargado este martes, y que se suma a otros pendientes en la causa, deberá analizar los diferentes expedientes de contratación, el procedimiento de adjudicación de los contratos y su ejecución y las modificaciones de los mismos.

Este mismo martes, el magistrado Puente ha dividido en dos el procedimiento y ha desglosado en una pieza separada la investigación contra el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y varios empresarios por las presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública.

Por otro lado, la causa principal se centrará en las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión en plena pandemia, cuya instrucción está "muy adelantada", y en la que figuran como investigados Ábalos, su exasesor Koldo García y el presunto comisionista Víctor de Aldama.