Begoña Gómez, su asesora y el delegado de Gobierno de Madrid no comparecen ante el juez

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha acudido este sábado al juzgado de Madrid donde le había citado el juez Juan Carlos Peinado para concretar su imputación por malversación, y tampoco lo ha hecho el delegado de Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ni su asesora Cristina Álvarez.

Fuentes del Gobierno han informado a EFE de que la esposa de Sánchez y Martín, también investigado por malversación, han renunciado a acudir a la comparecencia prevista en el juzgado de instrucción número 41 de Madrid al considerar su defensa que se trata de un trámite en el que su presencia no es indispensable.

La misma decisión ha adoptado la asesora de Begoña Gómez en el palacio de la Moncloa, Cristina Álvarez, que también estaba citada.

La Fiscalía y el abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, han solicitado al juez que archive la parte de la causa en la que le investiga por malversación y que, en caso de llegar a juicio, será enjuiciada por un tribunal del jurado.

Tanto el fiscal como el abogado han formalizado esta petición en la vista convocada esta tarde para concretar la imputación contra Begoña Gómez y a la que la mujer de Sánchez ha decidido no acudir al considerar su defensa que se trata de un trámite para el que su presencia no es imprescindible. "Un derecho, no una obligación", ha dicho su abogado.

Tampoco han asistido Cristina Álvarez ni Francisco Martín, quienes han reclamado asimismo el archivo de esta pieza separada que gira en torno al nombramiento de la asesora y si realizó labores de asistencia para fines profesionales de la mujer del presidente del Ejecutivo en la Universidad Complutense de Madrid.

Por su parte, las acusaciones populares, lideradas por la asociación ultracatólica Hazte Oír, han solicitado al juez que cite al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a declarar como testigo en la pieza separada en la que investiga a su mujer por malversación.

Según han informado a EFE fuentes jurídicas también han reclamado la testifical del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en el marco de la pieza en la que investiga si la asesora de Begoña Gómez en Moncloa, pagada con fondos públicos, le asistió para tareas vinculadas a su faceta profesional en la Universidad Complutense.

Las acusaciones populares, coordinadas por Hazte Oír -que han convocado una manifestación contra Sánchez frente a los juzgados de la madrileña Plaza de Castilla -, han argumentado ampliamente la necesidad de que la causa siga adelante y de que se practiquen más diligencias

La inasistencia de Begoña Gómez a la cita del juez Peinado ha suscitado la crítica del PP. Su secretario general, Miguel Tellado, ha acusado a Sánchez de incumplir su promesa de colaborar con la justicia.

En un mensaje publicado en X, Tellado ha recordado que "hace un año Sánchez prometió colaborar con la justicia: no declaró. Hace menos de un mes volvió a prometerlo en prime time: hoy su mujer no acude al juzgado".

"Hace tiempo que está sentenciado políticamente. Es hora de que se vaya y los españoles puedan elegir un gobierno limpio", ha zanjado el secretario general del PP.

La citación de Gómez levantó reacciones a lo largo de la mañana. Desde Murcia, donde hoy hubo un encuentro de presidentes autonómicos del PP, Tellado ya había opinado que Begoña Gómez estaba citada "una vez más, para escarnio de Sánchez y todo su séquito, y para vergüenza internacional".

"Hasta cinco delitos que se habrían cometido al calor de la Presidencia del Gobierno, y España no se merece esta degradación", ha zanjado el responsable popular.

Por contra, los ministros para la Transformación Digital, Óscar López, y de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, han cargado contra la instrucción y han coincidido en que el tiempo "pondrá a cada uno en su lugar".

"Una instrucción ridícula y estrambótica", así ha calificado López la propuesta del juez para que Gómez sea juzgada por un jurado popular, mientras que Bustinduy ha sostenido que se trata de una "campaña orquestada para acabar con el Ejecutivo por todos los medios".

"Es una vergüenza desde el minuto uno", ha dicho López, que se ha mostrado convencido de que "cada vez queda menos tiempo para que aquellos que han montado este vodevil tengan que agachar la cabeza".

En la misma línea se ha manifestado Bustinduy que ha tildado el procedimiento de "escandaloso" y ha afirmado que "el tiempo pondrá a cada uno en su lugar".

"Lo que ahí no es sencillamente una animadversión por quienes están en el Gobierno o por la figura del presidente, es por la agenda política de este Ejecutivo", ha precisado.

Sobre este asunto también se ha pronunciado la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, que ha arremetido contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por "agarrarse como una lapa, sin justificación, a la familia del presidente del Gobierno. No tiene nada que ofrecer".

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha ha criticado que "muchos jueces se comporten como el brazo judicial de la derecha política y mediática", y ha lamentado que la justicia no haya hecho "una verdadera transición a la democracia".

También el líder de IU, Antonio Maillo, ha calificado de "impresentable" la instrucción y ha llegado a decir que se trata de una "piltrafa jurídica".