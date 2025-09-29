El PNV acordará con Bildu un «salto» hacia un nuevo estatus político

Publicado por Agencias Bilbao Creado: Actualizado:

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha dicho que «quizá» su partido pueda acordar con EH Bildu un «salto estatutario hacia un nuevo estatus político» en el País Vasco y ha asegurado que su partido «no va a escatimar esfuerzos» para lograr actualizar y aumentar el autogobierno vasco Esteban ha pronunciado estas palabras durante su intervención en el acto político con motivo del Alderdi Eguna (Día del partido) que el PNV ha celebrado en las campas de Foronda, a las afueras de Vitoria, en el que también ha tomado la palabra el lehendakari, Imanol Pradales. En su primera intervención como presidente del partido en esta fiesta, Esteban ha hecho referencia al debate sobre la actualización del autogobierno en Euskadi, un día después de que Eneko Andueza, secretario general del PSE-EE, su socio en las principales instituciones vascas, afirmara que el debate sobre la independencia «ya está muerto». Ha asegurado que el PNV «no va a escatimar esfuerzos» para lograr un acuerdo para actualizar y aumentar el autogobierno vasco, aunque ha reconocido que «el inestable panorama político español hace complicada la travesía». "Quiero hablar claro: si el nuevo estatus no supone un salto real en reconocimiento nacional, arbitraje y presencia exterior, el PNV no estará. Queremos acuerdos, pero no decorados vacíos", ha insistido. Tras advertir de que si pueblo les respalda, le llevarán «poco a poco al autogobierno pleno", el presidente del PNV ha explicado que ese posible acuerdo con EH Bildu en materia de autogobierno se daría en un momento en el que la distancia entre ambas formaciones es muy grande, en casi todo el resto de materias. "Os voy a contar una primicia: en el momento en el que convoquen elecciones en Madrid, Bildu empezará con su paripé, diciendo que vayamos en una lista conjunta al Congreso. ¿Una lista conjunta para qué? ¿En qué estamos de acuerdo, si Otegi acaba de decir que hay que darle un giro de 180 grados a las políticas del país?", se ha preguntado. Ha recordado que no están de acuerdo en materia de infraestructuras, en política fiscal, en salud, seguridad, política exterior ni en la visión de Europa. Esteban se ha congratulado de que en Euskadi el clima político «no tiene nada que ver» con el español, aunque «desde hace tiempo» llegue un «fuerte viento del sur que hace que esos malos olores que llegan desde Madrid impregnen también» a la sociedad vasca. "A expandir ese aroma se dedicaTellado en sus excursiones a Euskadi", ha lamentado Esteban, quien ha acusado al PP de no creer en el País Vasco, porque su modelo es «el de una sola bandera, una sola lengua y una sola voz»."Y ninguna es la nuestra!", ha proclamado. En el acto político, el lehendakari también se ha referido al «gallinero español» que, a su juicio, «da vergüenza ajena", por lo que ha apostado por «cuidar la casa vasca", centrarse en «cuidar a los de casa». Pradales ha reiterado que «pueden venir tiempos oscuros para Euskadi".