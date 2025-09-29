Vox pide una carpeta digital única para realizar gestiones en toda la administración

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Vox quiere que se implante una carpeta digital única que permita a la ciudadanía realizar gestiones con todas las administraciones, desde la central hasta la local, y ha presentado una iniciativa con el objetivo de que el Congreso avale esta idea e inste al Gobierno ponerla en práctica. En la iniciativa, Vox admite que con el lanzamiento en diciembre de 2022 de la Carpeta Ciudadana de la Administración General del Estado «se dio un paso hacia dicha unificación» pero, a su juicio, se debería haber obligado al resto de administraciones a fusionarse con ella. Desde su punto de vista, la ciudadanía se sigue enfrentando a una multiplicidad de plataformas digitales, portales y sedes electrónicas, de cada una de las administraciones públicas, una fragmentación que «genera duplicidades innecesarias, obstaculiza el acceso a los servicios públicos y compromete los principios de buena administración». "La dispersión de datos y procedimientos administrativos, así como la falta de interoperabilidad efectiva entre los diferentes niveles de gobierno, provocan un incremento en los costes de gestión, tanto para los usuarios como para las administraciones", apunta. Para Vox, la solución pasa por la agilización de los procesos para conseguir de forma efectiva una carpeta personal única que integre y centralice toda la información y los trámites administrativos de cada persona, con independencia de la administración que los gestione. "Este instrumento digital les permitirá acceder desde un único punto a todos sus datos, notificaciones, expedientes, certificados y solicitudes del conjunto del sector público, eliminando barreras y simplificando los procedimientos", argumenta. Vox calcula que esa unificación podría supone un ahorro anual estimado de 600 millones de euros y que sería también muy útil para la propia administración. Según resalta, permitiría que la información previamente aportada —como, por ejemplo, el libro de familia presentado en otro trámite— estuviera accesible para los empleados públicos, evitando duplicidades, ahorrando tiempo y reduciendo la carga burocrática. Por todo ello, plantea que la Comisión de Economía, Comercio y Transición Digital inste al Gobierno a promover las medidas necesarias para que la carpeta ciudadana de la Administración General del Estado sea única.