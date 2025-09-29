El temporal complica la tarde en La Ribera Baixa en Valencia

Publicado por EFE Valencia Creado: Actualizado:

La situación meteorológica se ha complicado esta tarde en la comarca valenciana de La Ribera Baixa, donde la localidad de Sueca ha registrado casi 54 litros por metro cuadrado en apenas una hora y los bomberos han recibido avisos por incidencia sobre todo en esta localidad y en Cullera.

Según los registros de la Agencia Valenciana de Meteorología (Avamet), en ese periodo se han acumulado 27,2 y 26,8 l/m2 en Cullera, mientras que en cuatro horas Sueca acumula 115,6 l/m2 y el faro de Cullera, 64,4 l/m2.

El alcalde de Sueca, Julián Sáez, ha explicado a EFE que a las 17 horas ha empezado a llover en la localidad "con una intensidad como pocas veces" han visto y ha sido "prácticamente una hora sin parar".

Esa situación "ha provocado un caos en la ciudad, muchas calles totalmente anegadas, con el agua entrando en los bajos, entrando en las plantas bajas, en las cocheras, y agravado aún más por la circulación de vehículos por las calles, pese a que hemos insistido por favor que no, que si no es preciso que no circularan los coches, que provocan un efecto ola", ha añadido.

"Por suerte, están tragando bien los imbornales y la limpieza previa que se ha hecho está dando resultado y poco a poco va bajando el nivel del agua acumulada y parece que hasta ahora la situación se está tranquilizando", ha concluido.

Por su parte, el alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha señalado en la televisión autonómica À Punt que la tromba de agua caída esta tarde ha sido "histórica", agravada además por fuertes rachas de viento, y en algunas calles han llegado incluso piedras arrastradas desde la montaña que han quedado depositadas en la calzada, entre los coches, sin que hasta el momento haya constancia de daños personales.