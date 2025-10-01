La Chunta, socio de Díaz, pide elecciones si no hay Presupuestos

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Las voces disonantes se han convertido ya en una rutina en el día a día del grupo parlamentario de Sumar. Tras la marcha al Grupo Mixto, antes del verano, de la diputada de Compromís Águeda Micó, y la ruptura de la disciplina de voto de algunos parlamentarios, la semana pasada, en la toma en consideración del traspaso de competencias a Cataluña, este martes el representante de la Chunta Aragonesista en la bancada morada, Jorge Pueyo, rompió un tabú en el espacio político al pedir elecciones a Pedro Sánchez si no logra aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026. Lo hizo durante una rueda de prensa celebrada en el Congreso, . Allí Pueyo recordó que su formación, de carácter regionalista pese a estar inserta en el grupo parlamentario de Sumar —marca con la que concurrió a las generales del 23-J— tiene «muchas prioridades» de cara a la negociación de unas futuras Cuentas públicas, especialmente en materia de infraestructuras, y que así lo trasladará en las conversaciones que se sucedan con una postura «muy exigente». «No venimos a pedir ninguna cosa que no sea nada fuera de lo normal. —defendió-. Estamos pidiendo justicia territorial». También reflexionó que la izquierda tiene que «transformar la realidad» y que «aguantar por aguantar» en el Gobierno ya no sirve de nada", dado que el objetivo tiene que ser, a su juicio, «plantar cara a la ultraderecha» y conseguir que los intereses de Aragón se vean reflejados en los Presupuestos. Precisamente el lunes la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, avanzó que si no se aprueban las Cuentas autonómicas para 2026, convocará elecciones, ya que la comunidad «no puede vivir pendiente de los cálculos políticos, de las tensiones». De hecho, esto dio pie a Pueyo para exigir lo mismo al jefe del Ejecutivo aragonés, Jorge Azcón, también del Partido Popular. «Si el presidente del Gobierno no es capaz de aprobar Presupuestos Generales debe convocar elecciones, igual que el señor Azcón en Aragón", insistió el parlamentario de la Chunta.

«No venimos a pedir ninguna cosa que no sea nada fuera de lo normal. Estamos pidiendo justicia territorial»