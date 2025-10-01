Diario de León

La Chunta, socio de Díaz, pide elecciones si no hay Presupuestos

Su diputado reconoce que «aguantar por aguantar» en el Gobierno «no sirve de nada»

El diputado de Sumar Jorge Pueyo, en el Congreso de los Diputados.

El diputado de Sumar Jorge Pueyo, en el Congreso de los Diputados.rodrigo jiménez

Las voces disonantes se han convertido ya en una rutina en el día a día del grupo parlamentario de Sumar. Tras la marcha al Grupo Mixto, antes del verano, de la diputada de Compromís Águeda Micó, y la ruptura de la disciplina de voto de algunos parlamentarios, la semana pasada, en la toma en consideración del traspaso de competencias a Cataluña, este martes el representante de la Chunta Aragonesista en la bancada morada, Jorge Pueyo, rompió un tabú en el espacio político al pedir elecciones a Pedro Sánchez si no logra aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026. Lo hizo durante una rueda de prensa celebrada en el Congreso, . Allí Pueyo recordó que su formación, de carácter regionalista pese a estar inserta en el grupo parlamentario de Sumar —marca con la que concurrió a las generales del 23-J— tiene «muchas prioridades» de cara a la negociación de unas futuras Cuentas públicas, especialmente en materia de infraestructuras, y que así lo trasladará en las conversaciones que se sucedan con una postura «muy exigente». «No venimos a pedir ninguna cosa que no sea nada fuera de lo normal. —defendió-. Estamos pidiendo justicia territorial». También reflexionó que la izquierda tiene que «transformar la realidad» y que «aguantar por aguantar» en el Gobierno ya no sirve de nada", dado que el objetivo tiene que ser, a su juicio, «plantar cara a la ultraderecha» y conseguir que los intereses de Aragón se vean reflejados en los Presupuestos. Precisamente el lunes la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, avanzó que si no se aprueban las Cuentas autonómicas para 2026, convocará elecciones, ya que la comunidad «no puede vivir pendiente de los cálculos políticos, de las tensiones». De hecho, esto dio pie a Pueyo para exigir lo mismo al jefe del Ejecutivo aragonés, Jorge Azcón, también del Partido Popular. «Si el presidente del Gobierno no es capaz de aprobar Presupuestos Generales debe convocar elecciones, igual que el señor Azcón en Aragón", insistió el parlamentario de la Chunta.

Podemos critica que Sánchez salude el plan de EEUU para Gaza

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha calificado de «terrible» que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dé la bienvenida al plan de Estados Unidos para la Franja de Gaza, que a su juicio es una «humillación» para el pueblo palestino. «De nuevo Sánchez colocándose en el lado incorrecto de la historia», ha lanzado a través de la red social ‘X’, después de que el jefe del Ejecutivo haya celebrado el plan que ha presentado el mandatario estadounidense, Donald Trump, en una rueda de prensa desde la Casa Blanca junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para poner fin al conflicto en la Franja de Gaza. Belarra ha descalificado el planteamiento de Trump al sostener que persigue la «dominación colonial para Palestina», cuyo pueblo «tiene derecho a ser libre». También ha añadido que es «fácil de entender» que la solución «no va a venir en ningún caso del país que ha armado hasta los dientes a Israel y que es el principal interesado en mantener una colonia de su control en Oriente Medio». Finalmente, ha exigido que «España deje de estar rendida a los intereses de Estados Unidos». En esta línea se ha pronunciado también el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, quien ha espetado que es «deleznable» que Sánchez «salude esta infamia», en alusión a la propuesta del presidente norteamericano.
