Miles de personas se manifiestan en apoyo a Palestina en el centro de Barcelona

Manifestación convocada por más de 600 entidades y sindicatos en apoyo a Palestina y contra el "genocidio" de Israel, este sábado, en Barcelona. EFE/ Enric Fontcuberta.

El entrenador del Manchester City, Josep Guardiola, los periodistas Jordi Évole y Mònica Terribas, el actor Eduard Fernández, y otras personalidades catalanas han difundido un vídeo en el que denuncian el "genocidio" en Gaza y llaman a movilizarse en solidaridad con Palestina.

En el vídeo, difundido en redes sociales, Guardiola afirma que se asiste "a un genocidio en vivo y en directo donde miles de niños y niñas ya han muerto y otros aún pueden morir".

"La Franja de Gaza está devastada y ríos de gente caminan sin rumbo, sin alimentos, agua potable ni medicinas", añade el exfutbolista del FC Barcelona, que llama a la ciudadanía a "inundar las calles" en las movilizaciones de este sábado "para exigir el fin del genocidio".

En el mismo vídeo, que intercala frases de las diferentes personalidades que intervienen, Jordi Évole pide que "se corten las relaciones con Israel, que haya sanciones y también el embargo total de armas", mientras que Eduard Fernández subraya que hay que "seguir presionando al Gobierno" para que dé pasos en ese sentido.

El cantautor y presidente de la ANC, Lluís Llach, el periodista Marc Giró, la trompetista Andrea Motis, la cantautora Judit Neddermann y el compositor Pau Vallvé son otros de los nombres que participan en el vídeo para llamar a la movilización.

Barcelona acoge este sábado a partir de las 12:00 horas una manifestación por Palestina y contra el "genocidio" de Israel, convocada por más de 600 entidades, sindicatos y organizaciones, que recorrerá las calles del centro de la capital catalana.