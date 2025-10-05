La UCO señala al primogénito de Ábalos como clave en la ocultación del dinero

Publicado por Melchor Sáiz-Pardo Madrid Creado: Actualizado:

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil dedica más de una quincena de páginas de las 285 que componen el vasto informe patrimonial sobre José Luis Ábalos que entregó este viernes al Supremo a la figura de Víctor Ábalos, el primogénito del ministro y también imputado por, supuestamente, oficiar de testaferro de su padre. Unas acusaciones —las de ser un parapeto tras el que el exministro escondería su fortuna— que los investigadores del Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la UCO reafirman ahora hasta el punto de calificarlo de «custodio» del «efectivo» que movió el exministro una vez fue apartado de su cargo por el presidente Sánchez, al tiempo que inciden en los continuos viajes a Colombia acompañado en uno de ellos de su progenitor.

Los agentes son tajantes a la hora de señalar el papel preeminente del vástago en el entramado financiero del exministro: «Para comprender de forma completa la situación económica, atendiendo a los indicios que apuntan a la existencia de una fuente de ingresos no declarada, resulta necesario exponer el papel que habría desempeñado su hijo Víctor», apunta desde el principio la Guardia Civil en su ‘dossier’.

El tránsito de dinero fue continuo, pero no en ambas direcciones. La UCO revela que siempre fue el hijo el que sorprendentemente hizo llegar dinero a su padre. Y no a la inversa. Entre 2022 y 2024 Víctor transfiere a su progenitor 23.379 euros. Y no solo. Entre 2021 y 2022, el exministro «adicionalmente» recibió otros 32.640 euros de la mercantil External Programmes Consultig, propiedad de Víctor, en «concepto de alquiler» de una vivienda en la localidad valenciana de Bétera.

Es decir, resume la Guardia Civil, el vástago entregó a su progenitor en menos de tres años más de 56.000 euros en el periodo inmediatamente posterior a que Ábalos tuviera que abandonar el Gobierno de Sánchez. «Al margen de estos movimientos bancarios, ya de por sí significativos, el análisis de las conversaciones sugiere que, al menos desde 2022, Víctor Ábalos habría entregado dinero en efectivo a su padre de forma recurrente, constituyendo una vía de provisión de fondos al margen de sus ingresos declarados», apostillan los investigadores de la Unidad Central Operativa.

En esa línea, los agentes recuerdan la multitud de audios grabados por Koldo García en los que se hace referencia a que Víctor podría estar administrando ese patrimonio supuestamente oculto. Entre otros, el audio del 2 de febrero 2022, en el que el exasesor habla con Santos Cerdán de los 550.000 euros «procedentes de adjudicaciones de obra pública» que ya había recibido el extitular de Transportes y de que esas supuestas mordidas no le bastaban. En esa grabación, Koldo dice que Ábalos ha pedido el «favor» a su primogénito para que le pasara «1.000 pavos al mes» desde su empresa de Colombia.

Es en ese pasaje en el que la UCO señala la pista colombiana, pero sin dar más argumentos. «Cabe señalar —apunta la Guardia Civil acto seguido de referirse al hijo y de su empresa en ese país caribeño— que en varias ocasiones Víctor Ábalos ha viajado a Colombia, siendo en diciembre de 2022 cuando lo hizo de manera conjunta con su padre y Koldo», además de con Andrea de la Torre, la novia del momento del exministro, y una de sus hijas, Rocío Ábalos.

Así las cosas y según la Guardia Civil, son numerosos los «indicios que apuntan a esta dinámica en la que Víctor sería el custodio de dinero en efectivo que podría pertenecer a Ábalos». Entre estas pistas que revelarían el papel del primogénito como supuesto testaferro —resaltan los investigadores— está también el hecho de que Koldo y Víctor «habrían empleado en sus comunicaciones líneas seguras», que activaban con la expresión «tomar un café».

Ese interés por «emplear canales que quedaran ajenos a la posible intervención de las fuerzas de seguridad» cobra, a ojos de la UCO, una «especial relevancia si se tiene en cuenta que Víctor Ábalos custodiaría una reserva de efectivo utilizada para sufragar distintos gastos de su padre».

Unos gastos —concluye el informe de la Guardia Civil— pagados con dinero de origen desconocido.

Los tejemanejes económicos de Koldo y Ábalos: "chistorras", "soles", "lechugas" y "folios"

A Koldo García no parecía gustarle nada referirse por su nombre y por su valor a la ingente cantidad de billetes que pasaban por sus manos por lo que prefería usar palabras en clave cuando hablaba del efectivo con José Luis Ábalos o su exmujer, Patricia Uriz. La UCO destaca Koldo y Uriz «verbalizan» que parte del dinero que gestionan, en efectivo o a través de sus cuentas, no es suyo", existiendo «indicios» que «evidencian que el dinero pertenecería a Ábalos».

Según los investigadores, la pareja utilizaba un «lenguaje convenido para referirse a billetes de alto valor", denominando «chistorras» a los billetes de 500 euros, «soles» a los de 200 euros y «lechugas» a los de 100 euros. «La mera existencia de estas referencias figuradas supondría un indicio más del interés en ocultar la existencia de ese dinero en efectivo", sostiene la UCO. Los investigadores de la Guardia Civil inciden también en el hecho de que los audios incautados al exasesor durante el registro en su casa de Alicante también ha revelado que el propio exministro igualmente usaba un lenguaje pactado con Koldo para solicitarle dinero en efectivo, «cuando le reclama folios o cajas de folios».