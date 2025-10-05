Muere el expresidente de Extremadura Guillermo Fernández Vara a los 66 años

El expresidente de la Junta de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara, ha fallecido este domingo a los 66 años tras una larga lucha contra la enfermedadEFE

El expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara murió este domingo a los 66 años de edad como consecuencia de un cáncer de estómago contra el que llevaba dos años luchando, según anunció oficialmente el Partido Socialista de esta región.

A través de un comunicado, el PSOE de Extremadura alabó el trabajo político de Fernández Vara como "una figura clave en la historia del socialismo extremeño y también de la propia autonomía".

Fernández Vara fue el líder del PSOE de Extremadura desde 2008 a 2024 y fue presidente de su comunidad autónoma durante doce años, aunque en dos periodos diferentes: de 2007 a 2011 y de 2015 a 2023. Previamente, fue consejero de Bienestar Social y de Sanidad y Consumo en los gobiernos autonómicos de Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

Actualmente, era vicepresidente segundo del Senado desde las elecciones generales de 2023 y secretario de Política Autonómica del PSOE, tras ser nombrado en el Congreso Federal que su partido celebró el 1 de diciembre de 2024 en Sevilla.