Muere Guillermo Fernández Vara, un abanderado de la moderación política

Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura durante 12 años y actual vicepresidente segundo del Senado, falleció ayer en Badajoz como consecuencia de un cáncer de estómago que le fue detectado en 2023. Mañana, día 6 de octubre, hubiera cumplido 67 años.

Médico forense de profesión, a diferencia de los políticos alejados de la calle no era extraño verlo hablando con los jubilados que se reunían en la calle San Salvador de Mérida en torno a una tienda de revistas y prensa. Lo hacía sobre todo en la legislatura que le correspondió estar en la oposición, entre 2011 y 2015, y le gustaba que se lo recordaran como muestra de lo que, para él, debía ser la esencia de un político: alguien que escucha a los ciudadanos en la calle. O en los últimos tiempos también a través del móvil: se vanagloriaba de estar en cincuenta grupos de whatsapp.

Aunque es probable que la vocación estuviera desde siempre en él, el paso a la vida política y la gestión pública no lo dio sin embargo hasta tener cumplidos los 37 años, cuando se produjo una coincidencia en su vida: la relación de vecindad con Juan Carlos Rodríguez Ibarra en Santo Domingo de Guzmán. Años más tarde, cuando el primer presidente de la Junta de Extremadura sufrió una grave indisposición en Madrid, sería a él a quien llamaría para solicitarle ayuda médica.

Ibarra, a quien relevaría en el año 2007 al frente del gobierno autonómico y un año más tarde como líder del PSOE extremeño, le fichó para su gobierno en 1995, pero primero le encargó tareas de director general, de Salud Pública y Consumo, para que se fogueara en la tarea política. Aun así, fue designado al frente de la Consejería de Bienestar Social pocos meses después de su llegada. Corría el año 1996.

A partir de 1999 completaría dos legislaturas como titular de la Consejería de Sanidad, lo que le convirtió en uno de los políticos más populares entre los extremeños, sobre todo tras asumir Extremadura las competencias en esta materia, una de las dos principales de la comunidad autónoma junto a educación.

A comienzos de los años 2000 ya había pocas dudas de que Guillermo Fernández Vara era el miembro del PSOE más destacado para sustituir a Rodríguez Ibarra, un cambio que daba vértigo a muchos militantes de la izquierda extremeña por la personalidad política desplegada por el anterior barón socialista (un perfil, en realidad, muy alejado del suyo, de formas más moderadas), pero cuya transición se saldó con una amplia mayoría absoluta en la primera comparecencia de Vara como cartel electoral en la legislatura 2007-2011.

Pasado en el PP

Con todo, Fernández Vara aún arrastraba las suspicacias de haberse afiliado de joven a las Nuevas Generaciones del PP (Alianza Popular entonces), aunque nunca llegara a desarrollar una actividad política. Su tendencia en ocasiones al centro político y su alergia a la polarización fue vista dentro de sus propias filas socialistas como falta de colmillo político y resultó una de las críticas que le acompañaría más a menudo a lo largo de su trayectoria: ese exceso de moderación en algunos momentos.

Con su abuelo fiscal y su padre magistrado del Tribunal Supremo, Fernández Vara se crió y educó (alumno de los jesuitas) en un entorno familiar acomodado más proclive a pertenecer a ideas políticas conservadoras, pero siempre habitó en él su defensa de los servicios públicos y una profunda conciencia colectiva para desplegar políticas sociales.

Su visión moderada de la confrontación política y su talante conciliador le llevaron en los últimos años, como contrapeso a la creciente crispación política, a ser una de las voces más respetadas del panorama nacional, del que le gustaba participar de modo activo, aunque rechazara en dos ocasiones sentarse en el Consejo de Ministros.

Tras su salida definitiva de la Presidencia de la Junta, Fernández Vara ocupaba la vicepresidencia segunda del Senado, desde donde respaldó públicamente a Pedro Sánchez en el diálogo con nacionalistas para contribuir a la normalización de Cataluña. Dejó así atrás las tensiones que le llevaron a apoyar la salida en 2016 del actual presidente del Gobierno de la secretaria general del PSOE. Su voz moderada seguía siendo escuchada tanto en las filas socialistas como en el ámbito político español que hoy lamenta de forma unánime su desaparición.

Los Reyes recuerdan su "profundo sentido de Estado"

Los Reyes recordaron ayer "los muchos momentos compartidos" con Guillermo Fernández Vara y valoraron "su entrega a Extremadura y a sus ciudadanos, también al conjunto de los españoles, siempre con un profundo sentido de Estado y lealtad a la Constitución y a la Corona". Don Felipe y doña Letizia enviaron su "cariño y afecto" a la familia del expresidente extremeño, a quien definieron como un "servidor público que hizo del diálogo su seña de identidad, defendiendo siempre sus ideas con convicción, pero desde la templanza y la moderación".

En el plano político, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE mostró su respeto y tristeza por la muerte de su compañero de filas, quien ejerció en los últimos años como vicepresidente del Senado y con quien mantuvo diferencias en su primera etapa como líder socialista. Sánchez emitió un comunicado en sus redes sociales. "Con enorme tristeza despedimos a Guillermo Fernández Vara, referente socialista que dedicó su vida a Extremadura", señaló.

La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, aseguró que "el socialismo está conmocionado". "Guillermo ha sido un referente para el PSOE por su autenticidad, por su inteligencia y por su bondad. Se nos va un compañero que dedicó su vida a trabajar por Extremadura y por la justicia social. Hasta siempre, amigo".

También tuvo un recuerdo para el fallecido Alberto Núñez Feijóo. "Lamento mucho el fallecimiento de Guillermo Fernández Vara. Coincidimos años gestionando la sanidad pública y como presidentes autonómicos. Mi sincero respeto y mi más sentido pésame a sus familiares y amigos. Descanse en paz", escribió en su cuenta de X el líder del Partido Popular. La presidenta de Extremadura, la popular María Guardiola, describió a su predecesor como una persona que, por encima de las diferencias políticas, siempre le ofreció "un trato cercano y sincero".

Multitud de dirigentes y cargos del Partido Socialista mostraron su pesar ante el fallecimiento del expresidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, quien murió este domingo a los 66 años de edad como consecuencia de un cáncer de estómago. Desde la filas socialistas coincidieron en destacarle como un político y una persona “buena”.

“He conocido a algunos hombres buenos. Buenos de verdad. Guillermo era uno de ellos. La pérdida para su familia, para el PSOE y para la sociedad es enorme”, aseguró el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en su cuenta de la red social X.

Por su parte, el secretario general del PSOECyL, Carlos Martínez, destacó a Fernández Vara como un “compañero y servidor público ejemplar”, quien remarcó su “serenidad, compromiso y humanidad”, las cuales “dejan una huella imborrable en la política española”.

De igual manera, el que fuera líder de los socialistas en la Comunidad, Luis Tudanca, recordó que para “ser buen político es imprescindible ser buena persona”, razón por la que “Guillermo lo era”. “Muchas gracias por enseñarnos a hacer las cosas con corazón”, afirmó en la red social X.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, trasladó por su cuenta de la red social X su “más sentido cariño y pésame” a la familia, amigos y compañeros tras la muerte del expresidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que murió hoy a los 66 años de edad como consecuencia de un cáncer de estómago.

“Lamento profundamente el fallecimiento de Guillermo Fernández Vara, con quien compartí años de trabajo y diálogo. Una gran persona, siempre comprometida con su tierra”, aseguró Fernández Mañueco en la publicación.