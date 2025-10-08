El Poder Judicial rechaza anular el acuerdo que expulsó a Baltasar Garzón de la judicatura

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha rechazado este miércoles anular el acuerdo que en 2012 expulsó a Baltasar Garzón de la judicatura, tras inadmitir la petición hecha por este exmagistrado, que ve carente de fundamento.

Garzón había pedido al CGPJ que revisase y anulase la decisión que le llevó a perder su condición de juez y con la que este órgano cumplió la sentencia del Tribunal Supremo, que en 2012 condenó al exmagistrado a 11 años de inhabilitación por haber autorizado escuchas de las conversaciones de detenidos en prisión con sus abogados, dentro del caso Gürtel.

El pleno del CGPJ considera que mientras la sentencia del Tribunal Supremo "no sea revisada o de cualquier otra forma declarada nula" es una sentencia válida que está obligado a cumplir, como señala el artículo 118 de la Constitución Española.

El exmagistrado basó su solicitud en un dictamen emitido por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en julio de 2021, que declaró que la sentencia del Tribunal Supremo había violado los derechos fundamentales del exmagistrado.