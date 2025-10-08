Alarma por un nuevo apagón en España: Red Eléctrica alerta de un giro inesperado e inminente

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El horizonte es oscuro. REE no ve la luz. Incluso alerta de un grave riesgo y, además, inminente. Vuelve a existir un riesgo de apagón como el de abril. O peor, porque, por primera vez, se ha admitido que no se ha hecho nada cierto tras aquella catástrofe que metió el miedo en el cuerpo a media España.

En un inesperado giro de guion, Red Eléctrica de España (REE) ha reconocido que existen riesgos de sufrir otro apagón en el país si no se implementan una serie de cambios urgentes. Hasta ahora, el grupo presidido por Beatriz Corredor se mostraba seguro de que no se produciría un nuevo cero energético gracias a las medidas de refuerzo puestas en marcha tras el incidente del 28 de abril de 2024. Sin embargo, en una comunicación recibida en las oficinas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el pasado martes, REE ponía de manifiesto la observancia en las últimas dos semanas de variaciones bruscas de tensión en el sistema eléctrico peninsular español, tales que pueden tener impacto en la seguridad del suministro si no son implementados los cambios propuestos.

En el documento hecho público ayer, el equipo de Corredor solicita la modificación urgente de hasta cuatro protocolos de gestión del sistema eléctrico. Entre ellos se encuentra el Procedimiento de Operación 3.2: Restricciones técnicas, que otorga al operador mayor capacidad para actuar con rapidez y anticipación ante las fluctuaciones de tensión, encendiendo grupos térmicos o reajustando la generación cuando falte reserva eléctrica. Todo ello con el objetivo de "mitigar" esas variaciones "bruscas de tensión observadas" y donde Red Eléctrica pone el foco en las renovables.

"El operador relaciona estas variaciones con cambios bruscos de programa, en particular, de la generación renovable, así como con el tiempo de respuesta de la generación proveedora de control dinámico de tensión", detalla la CNMC. Esta puntualización en la que REE admite problemas de tensión contradice la postura ofrecida hasta ahora por la cotizada participada por el Estado. En su informe sobre las causas del cero energético que vivió la Península Ibérica el 28 de abril de 2024, REE defendió que este "no era el problema".

El apagón más grave en 20 años

La semana pasada, los operadores europeos recalcaron en su investigación factual que el apagón del 28 de abril de 2024 ha sido el incidente más grave ocurrido en los últimos 20 años y el primero que sucede por estas causas en todo el mundo. Además, aseguraron que la sobretensión llevó a desconectar varias plantas de generación desde el suroeste de la Península, lo que desencadenó una "cascada de pérdidas de generación" que no pudo ser controlada por el operador del sistema y supuso que se fuera la luz en prácticamente toda España y Portugal en cuestión de minutos.

De esta forma, los expertos exculpaban así al posible exceso de renovables en el sistema en ese momento -como se deslizó en los primeros días tras el apagón- y apuntaron a que el colapso llegó por un "descontrol de la tensión". Fuentes de Red Eléctrica subrayan que "no ha existido riesgo de suministro en los últimos días, pero indican que "se han observado algunas situaciones de variaciones bruscas de tensión en el sistema siempre dentro de los márgenes establecidos".

Medidas para mejorar la robustez del sistema

El operador traslada que considera las medidas propuestas "necesarias" para seguir mejorando la robustez del sistema eléctrico y que los cambios en los procedimientos de operación que la CNMC somete a consulta pública son "complementarios a la modificación que se ha implementado en las rampas de la generación y que ya se solicitó el pasado 1 de octubre de 2024". La última instrucción, que entró en vigor este miércoles, limita la entrada de electricidad renovable para evitar sobretensiones de red ralentizando hasta los 15 minutos la velocidad a la que plantas fotovoltaicas y eólicas pueden verter electricidad a la red de transporte, ya que la corta capacidad de reacción que existía hasta ahora -de dos minutos- se consideraba insuficiente.

Desde REE recalcan que el objetivo último de estos cambios es "reducir las dinámicas que han empezado a aparecer en el sistema por la propia evolución que está experimentando y que resultan en la aparición de variaciones de tensión rápidas". Pero la petición urgente que Red Eléctrica traslada a la CNMC evidencia que los protocolos del operador único del sistema no eran los adecuados para aplacar el efecto de estas tecnologías en la estabilidad de la red. Además, en el escrito se reconoce incluso que estos cambios supondrán un encarecimiento en la factura de la luz.

Impacto en la factura de la luz

La CNMC asegura que las medidas solicitadas por REE "podrían tener un impacto significativo sobre los servicios de balance, restricciones y control de tensión". Por ello pide que las medidas sean "temporales" ya que el "endurecimiento" de las condiciones de los servicios podría suponer "una reducción de la oferta" o un "incremento del coste soportado por la demanda". Es decir, el organismo regulador advierte de que estos cambios urgentes en los procedimientos de operación del sistema eléctrico derivarán muy probablemente en un aumento de los precios de la electricidad para los consumidores españoles.

Este giro inesperado en la postura de Red Eléctrica sobre la seguridad del suministro eléctrico en España solo genera preocupación e incertidumbre.