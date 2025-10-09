Albares niega que el acuerdo por Gibraltar sea una renuncia a la reclamación española

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Cuatro meses después de que España y la UE sellaran con Reino Unido el histórico acuerdo para el estatus de Gibraltar tras el ‘brexit’, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, acudió al Congreso para dar cuenta del mismo. El responsable de la diplomacia española pidió al PP apoyo para que el texto reciba la luz verde en el Europarlamento al mismo tiempo que negó que fuera una renuncia a la soberanía española del Peñón. «No renunciamos ni renunciaremos nunca», zanjó. El acuerdo sellado el 11 de junio incluye la demolición de la histórica Verja que separaba la colonia británica del Campo de Gibraltar permitiendo, por tanto, la libre circulación las 50.000 personas que diariamente transitan esa frontera. Una línea que se endureció tras la salida del Reino Unido de la UE. En cuanto a los controles de acceso de los pasajeros que lleguen al puerto y aeropuerto de Gibraltar, estos deberán pasar un doble control: de la policía gibraltareña, primero, y de la Policía Nacional como encargados de velar por el acceso a la zona Schengen. También incluyen elementos de convergencia fiscal, especialmente para los trabajadores transfronterizos. Pese a la defensa de Albares, tanto el PP como Vox afearon al Gobierno que no haya sabido aprovechar la oportunidad que brindaba la negociación de este acuerdo como resultado de la decisión de Reino Unido de salir de la UE para haber avanzado en la reivindicación de la soberanía del Peñón.