Óscar Puente se enzarza con el presidente de Nuevas Generaciones de Cantabria por su currículum

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha acusado de falsear su currículum al presidente de Nuevas Generaciones de Cantabria, el popular Mario González, que esta semana podría convertirse en el nuevo alcalde del municipio de Tudanca.

En una publicación en su perfil de la red social X, Puente se hizo eco la noche de este viernes de una noticia titulada 'El joven que aspira a ser el alcalde más joven de Cantabria... con un currículum falsificado'.

El ministro añade a esa publicación las palabras "Noelia reloaded", en referencia a la concejala en el Ayuntamiento de la localidad madrileña de Fuenlabrada, Noelia Ñúñez, que dimitió en julio tras una información incorrecta en su formación académica.

Una hora y media después, el propio Mario González le replica que es "una calumnia que haya falseado" su currículum.

"Estoy terminando el TFG en Geografía y, a la vez, haciendo un máster y trabajando, como otros muchos jóvenes de mi región. Asumo con honor y responsabilidad ser el alcalde de mi pueblo y servir a sus 150 vecinos, por cierto, sin sueldo", contesta.

Tras este mensaje, Óscar Puente responde en otra publicación que "el chico promete".

"Está terminando el TFG y haciendo el máster. Entonces ni es geógrafo, ni es graduado ni es máster. Él solito se delata. Lo dicho. Tiene un futuro esplendoroso en el PP", agrega en su respuesta, en la que añade pantallazos de las biografías de LinkedIn y X del presidente de NNGG en los que ponía que había cursado Geografía y Ordenación de Territorio en la Universidad de Cantabria entre 2018 y 2022 y que era "geógrafo", aunque ahora no figura así.

El presidente de Nuevas Generaciones de Cantabria podría convertirse este martes en el nuevo alcalde de Tudanca, después de que el hasta ahora regidor, Manuel Grande (PRC), anunciara que abandona el cargo y que también dejará de ser concejal, una decisión que ha tomado por motivos personales.

Al tratarse de un municipio con menos de 250 habitantes, como ocurre en Tudanca (en 2024 tenía 156, con datos del INE), según la ley electoral, en caso de renuncia del alcalde, el cargo lo pasará a ocupar el siguiente concejal más votado, que, en este caso, es Mario González.