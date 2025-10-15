Los militares exigen en el Congreso mejoras salariales para acabar con la precariedad en las Fuerzas Armadas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las principales asociaciones profesionales de militares, ASFASPRO, AUME y UMT, que representan a oficiales, suboficiales y tropa, se han reunido en el Congreso de los Diputados con los portavoces de la Comisión de Defensa de Vox, Junts y el Grupo Mixto (diputado de UPN. Los representantes militares han expuesto la urgente necesidad de hacer más atractiva la carrera militar debido a las precarias condiciones laborales que impiden cubrir las plazas ofertadas en las Fuerzas Armadas.

Las asociaciones han instado a los parlamentarios a apoyar la propuesta de Ley para reconocer la condición de "profesión de riesgo" al personal militar, una medida que consideran evidente para la "carrera de las armas" y que ya cuenta con el respaldo del Senado.

Asimismo, han subrayado la necesidad de actualizar las retribuciones de los militares, que solo han experimentado incrementos insuficientes. Mientras el Consejo de Ministros aprueba millonarias partidas para la Industria de Defensa, los militares, que participan en diversas misiones, incluidas algunas de escolta política, siguen sin recibir mejoras significativas.

Las asociaciones han cuestionado el destino de los 679 millones de euros anunciados en el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, destinados al aumento de retribuciones y efectivos de las Fuerzas Armadas, y han lamentado que sus salarios estén muy por debajo de los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de otros ejércitos europeos.