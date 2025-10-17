El ministro Puente abre una grieta en el Gobierno al tildar de «dictadura» a Maduro

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

El ministro de Transportes y Movilidad Urbana, Óscar Puente, ha definido este jueves a Venezuela como «una dictadura» y como «un régimen evidentemente autocrático", y ha felicitado a la líder opositora María Corina Machado por haber sido premiada con el Premio Nobel de la Paz.

Preguntado en una entrevista en 'Más de Uno' de Onda Cero sobre si se alegra del Premio Nobel otorgado la semana pasada por el Comité Noruego del Nobel a María Corina Machado, Puente ha afirmado que no es un experto en Venezuela y que no conoce bien su trayectoria pero que no tiene «nada en contra» porque no es un defensor «de la dictadura venezolana».

"Si los jurados del Premio Nobel han considerado que tiene méritos para ser un premio Nobel, pues me parece bien, no tengo nada en contra. No soy un defensor de la dictadura venezolana, ni del régimen venezolano, no tengo nada que ver con el señor Maduro, y me alegro de que le den el premio Nobel a una persona que defiende la democracia en Venezuela", ha sostenido el ministro socialista, señalado que el país latinoamericano es «un régimen evidentemente autocrático».

Las declaraciones de Puente tienen lugar después de que este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, justificara el hecho de no haber felicitado a María Corina Machado, por el premio Nobel que le fue concedido la semana pasada, alegando que él no se pronuncia sobre los premios Nobel, aunque ha dicho reconocer y respetar el trabajo de la opositora venezolana.

La última vez que un miembro del Ejecutivo definió a Venezuela como una «dictatura", en palabras entonces de la ministra de Defensa, Margarita Robles, el Gobierno de Nicolás Maduro convocó al embajador español en Caracas, Ramón Santos, y llamó a consultas a su representante diplomática en España, Gladys Gutiérrez, como respuesta a las «insolentes, injerencistas y groseras» declaraciones de la ministra.

El ministro abre así una brecha en la posición oficial del Gobierno sobre el régimen de Maduro en Venezuela.