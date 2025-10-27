El PSOE, un polizón en nueva política europea que endurece la inmigración

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El debate sobre cómo encauzar las políticas migratorias constituye desde hace años un punto ineludible en la agenda europea, con sus aristas más afiladas en los últimos tiempos ante la efervescencia de la ultraderecha que azuza la restricción de la acogida a extranjeros extracomunitarios y el derecho de asilo. Significativas capitales europeas han presionado a Bruselas para que este desafío esté entre sus prioridades. En España, el PP acaba de presentar un programa, con el que busca situarse entre «el buenismo» del PSOE y «el extremismo» de Vox, que apuesta por una inmigración regulada y cualificada a través de un visado por puntos. Francia El Gobierno francés movilizó a finales de junio más de 4.600 policías y soldados para intensificar los controles en las estaciones de trenes y autobuses. Los efectos resultaron modestos: expulsión de un centenar de inmigrantes en situación irregular y encierro de 30 en el equivalente galo de un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE). A principios de año, una circular de Interior aumentó de cinco a siete años el tiempo en que un inmigrante debe vivir en Francia para pedir la residencia, además de promover las órdenes de expulsión. Y el ex primer ministro Bayrou impulsó un decreto para reducir la cobertura sanitaria a los 460.000 extranjeros en situación irregular que ganan menos de 10.000 euros al año.

Italia. La promesa de actuar con ‘mano dura’ fue uno de los argumentos que llevaron al poder hace ya tres años a Meloni. Archivadas las proclamas maximalistas de cuando estaba en la oposición, la primera ministra de extrema derecha ha continuado con la senda trazada por los gobiernos anteriores para, acompañada por la UE, negociar con Libia y con otros países norteafricanos para que pongan freno a la inmigración ilegal a cambio de ayudas. Los resultados, por el momento, son buenos para el Ejecutivo: en lo que llevamos de año han desembarcado ilegalmente en el país cruzando el Mediterráneo Central alrededor de 50.000 personas, casi tres veces menos de las que lo hicieron en el mismo período de 2023. Alemania. Merz vinculó implícitamente el «problema en el paisaje urbano» con la inmigración y respondió retador a las críticas con un «Pregunten a sus hijas». Alemania también ha agravado sus políticas y el ministro de Interior tiene el encargo de reducir la cifra de refugiados. Todo, con la ultraderechista AfD apretando, pero también con un extremismo de izquierdas crítico con el fenómeno migratorio. Países Bajos. El debate sobre la migración está candente en puertas de las elecciones, este miércoles, para elegir a los miembros de la Cámara de Representantes. A finales de septiembre, una protesta multitudinaria contra la inmigración acabó con 30 detenidos y destrozos en la sede del partido progresista D66. La coalición gobernante, formada por el partido del ultraderechista Greet Wilders y el PVV, ya endureció sus políticas de asilo en 2021 alegando «presión demográfica». Wilders acabó abandonando el Ejecutivo después de no poder sacar adelante su polémico plan migratorio, que pretendía paralizar los procesos de asilo, cerrar centros de refugiados y deportar a todos los asilados sirios. Bélgica. El Gobierno liderado por el grupo nacionalista flamenco NVA ha endurecido las políticas migratorias, con controles fronterizos y específicos en carreteras, estaciones y aeropuertos. También ha agravado los requisitos para la reunificación familiar, el acceso a centros de acogida para solicitantes de asilo y los permisos de residencia. Con su sistema de acogida saturado, Bélgica apoya la creación de centros de retorno en terceros países. Reino Unido. El país vive un momento de fuerte polarización en torno a la inmigración, con un Gobierno laborista que está impulsando un endurecimiento de sus políticas y con crecientes conflictos sociales y judiciales.

