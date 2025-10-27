Extremadura convoca elecciones autonómicas anticipadas para diciembre

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha convocado elecciones anticipadas para el domingo 21 de diciembre.JAVIER LIZÓN

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha convocado elecciones anticipadas para el domingo 21 de diciembre de 2025 ante la imposibilidad de sacar adelante los presupuestos para el próximo ejercicio y para evitar el "bloqueo" en el mejor momento económico y social que vive la región.

En una comparecencia convocada de urgencia, Guardiola ha comunicado que este lunes ha firmado el decreto de convocatoria de elecciones a la Asamblea de Extremadura, en la que este martes se iba a debatir las tres enmiendas a la totalidad a las cuentas presentadas por la oposición -PSOE, Vox y Unidas-.