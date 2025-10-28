María Guardiola convoca elecciones en Extremadura el 21 de diciembre

Publicado por Agencias Mérida Creado: Actualizado:

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha convocado elecciones anticipadas para el domingo 21 de diciembre de 2025 ante la imposibilidad de sacar adelante los presupuestos para el próximo ejercicio y evitar el «bloqueo» en el mejor momento económico y social que vive la región. En una comparecencia convocada de urgencia, Guardiola ha comunicado que este lunes ha firmado el decreto de convocatoria de elecciones a la Asamblea de Extremadura, donde este martes se iban a debatir las tres enmiendas a la totalidad a las cuentas presentadas por la oposición —PSOE, Vox y Unidas-. La campaña electoral comenzará el 5 de diciembre, el día del cumpleaños de Guardiola, según ha dicho, y finalizará el 19 del mismo mes. Tras la salida de Vox del gobierno de coalición, Guardiola ha gobernado en minoría parlamentaria, al contar con 28 diputados, al igual que el PSOE —Vox tenía cinco escaños y Unidas cuatro— y con presupuestos prorrogados.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado este lunes que la decisión de la presidenta extremeña, María Guardiola, de adelantar las elecciones autonómicas demuestra «responsabilidad y valentía»: «frente al bloqueo, elecciones». En la jornada en la que Junts ha roto su pacto con el PSOE, Feijóo y los populares han puesto a Guardiola como ejemplo para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. «El gobernante que respeta a su pueblo cumple su palabra y un principio básico: frente al bloqueo, elecciones», ha escrito Feijóo en su cuenta de X, donde se ha mostrado convencido de que los extremeños recompensarán a Guardiola en las urnas. La presidenta extremeña ha estado en contacto permanente con Feijóo, quien apoya y comparte su decisión, según han apuntado fuentes del PP. En opinión de este partido, «los ciudadanos no pueden ser rehenes de la debilidad de sus gobernantes». «Ni María Guardiola es Pedro Sánchez ni el PP es el PSOE. No tenemos miedo a las urnas porque el futuro de ningún dirigente debe estar por encima de los ciudadanos a los que representan», recalca.

