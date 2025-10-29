Sevilla recoge en una hora la quinta parte de agua de lluvia de su media anual: las fotos de las inundaciones

Imagen de la Avenida Adolfo Suarez en Sevilla capital anegada por la intensa lluvia que está cayendo este miércoles.EFE/Ignacio Rodríguez Acal.

La Universidad Hispalense y la Pablo de Olavide han decidido suspender todas las actividades previstas para esta tarde, ante las adversas condiciones climáticas en la capital andaluza.

En sus redes sociales oficiales, la Universidad de Sevilla ha informado de que se suspenden las clases "ante las numerosas incidencias producidas por los efectos adversos meteorológicos", de modo que se ha decidido "suspender las actividades académicas programadas para la tarde de hoy".

Ha añadido que las conserjerías permanecerán abiertas para atender el resto de actividades programadas, "así como el resto de servicios de carácter no académico".

También ha informado de la suspensión de las clases la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.