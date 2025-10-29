La Guardia Civil alerta de una nueva estafa relacionada con la tarjeta sanitaria

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Se ha identificado una campaña fraudulenta de correos electrónicos y mensajes de texto que comunica a las víctimas la sustitución obligatoria de la Tarjeta Sanitaria Individual (TSI), con motivo de la implantación de un nuevo sistema de verificación. Así lo denuncia la Guardia Civil a través de sus redes sociales.

Este fraude lo que busca realmente es recopilar información personal y de la tarjeta bancaria de los usuarios que han recibido el correo o el SMS.

Desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) recuerda que se puede reportar a su buzón de incidentes y, además, recomiendan bloquear al remitente y eliminar la notificación.

Nueva estafa relacionada con la tarjeta sanitaria.GUARDIA CIVIL

En el caso de que hayas accedido al enlace y proporcionado tus datos personales y/o bancarios, el Incibe recomienda seguir estos pasos cuanto antes: