La Guardia Civil alerta de una nueva estafa relacionada con la tarjeta sanitaria
Este fraude lo que busca realmente es recopilar información personal y de la tarjeta bancaria de los usuarios
Se ha identificado una campaña fraudulenta de correos electrónicos y mensajes de texto que comunica a las víctimas la sustitución obligatoria de la Tarjeta Sanitaria Individual (TSI), con motivo de la implantación de un nuevo sistema de verificación. Así lo denuncia la Guardia Civil a través de sus redes sociales.
Este fraude lo que busca realmente es recopilar información personal y de la tarjeta bancaria de los usuarios que han recibido el correo o el SMS.
Desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) recuerda que se puede reportar a su buzón de incidentes y, además, recomiendan bloquear al remitente y eliminar la notificación.
En el caso de que hayas accedido al enlace y proporcionado tus datos personales y/o bancarios, el Incibe recomienda seguir estos pasos cuanto antes:
- Contacta lo antes posible con tu entidad bancaria para bloquear los movimientos sospechosos y la tarjeta bancaria.
- Guarda todas las capturas y evidencias posibles. Para darles mayor validez, puedes utilizar el servicio de testigos online.
- Presenta una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, apoyándote para ello en las evidencias que has recopilado del fraude.
- Realiza egosurfing periódicamente para comprobar si tus datos personales se han visto filtrados en la Red y están siendo utilizados sin tu consentimiento.