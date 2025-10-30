El rey pide rigor y serenidad a los políticos: «Que algo así no vuelva a suceder»

Publicado por Agencias Valencia Creado: Actualizado:

Felipe VI ha trasladado su dolor y cariño y el de toda España a los familiares de los 237 fallecidos en la dana en el funeral de Estado en Valencia y ha considerado necesario seguir analizando las causas y circunstancias de la tragedia para extraer «con rigor y serenidad» las lecciones necesarias. En un breve discurso dirigido a las víctimas, a las que ha agradecido su coraje, al final del acto de homenaje a las víctimas de la dana cuando se cumple un año de la tragedia, el jefe del Estado ha destacado esta necesidad para poder mejorar la capacidad de afrontar en el futuro otras grandes catástrofes y evitar o minimizar en lo posible sus peores consecuencias. «Todos deseamos que algo así no vuelva a ocurrir. Pongamos todos de nuestra parte para impedir que se repita», ha animado Felipe VI a los cerca de los 800 asistentes a este funeral de Estado, la mayoría de ellos familiares de las víctimas. Felipe VI, que poco antes había hecho junto con la reina y dos familiares de víctimas una ofrenda floral por los fallecidos, ha recordado esa fatídica fecha en la que la terrible dana dejó tras de sí, además de una destrucción desoladora y decenas de miles de damnificados, «un inmenso dolor, muchísimo dolor». «Un dolor que todavía sentimos y seguiremos sintiendo; vosotros, familiares y amigos de las víctimas, de una forma que no puedo siquiera describir; nosotros, la sociedad, como una profunda sensación de pérdida», ha agregado el monarca. Porque, las víctimas de la tragedia, cada una, «forma parte de una memoria que nos pertenece a todos y que entre todos debemos y queremos preservar», y que son «la razón, el corazón y el sentido de este día». Un día que «cuesta poner en palabras, porque ninguna logra expresar del todo lo que uno siente al tener que pronunciarlas», ha dicho el rey, que ha explicado que intentó ponerse en el lugar de los familiares e imaginar qué les «podría decir»: «Solo sé que hay un sentimiento de dolor sincero que me une, que nos une, a vosotros —a familiares, amigos y seres queridos— y que os acompaña con todo el cariño en vuestro duelo». Un cariño, «personal y de toda España», ha insistido el rey, que ha garantizado que la reina y él están, «ahora y siempre», con ellos. «Ante tanto dolor, ojalá nuestras palabras lleguen como un abrazo: para quienes tanto perdieron, para quienes ayudaron y siguen haciéndolo, para quienes tratan de sobreponerse, para quienes aún buscan sus fuerzas en los recuerdos. Un abrazo que supere barreras, que nos una en la esperanza, que nos reconforte a todos, aunque sea levemente, y que os recuerde que no estáis solos», ha destacado el rey. «Que nuestro abrazo lleno de cariño, de respeto y deseo de consuelo, os llegue y os envuelva siempre», ha dicho.

Insultos a Mazón

Uno a uno han resonado, bajo las arcadas del amplio recinto de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, elegido para poder acoger a 800 personas en este señalado primer aniversario de la dana, los nombres y apellidos de las 237 personas que murieron en las inundaciones de Valencia, Letur (Albacete), Mira (Cuenca) y Alhaurín de la Torre(Málaga) aquel 29 de octubre de 2024. Ha sido justo antes de que la valenciana María Bertomeu, La Maria, evocara con su música los velatorios y las lágrimas, incluso las de las «estrellas en el cielo», por quienes mueren. También ha habido tiempo para la indignación con el presidente valenciano. Familiares de víctimas mortales de la dana del 29 de octubre han increpado al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, justo antes del inicio del funeral de Estado. Antes de que hicieran su entrada los Reyes y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, algunos familiares presentes en el acto se han levantado, han mostrado fotografías de sus allegados y camisetas con mensajes como ‘Eren morts evitables’ (Eran muertos evitables) y han proferido gritos contra el jefe del Consell como ‘asesino’, ‘cobarde’, ‘malparit’, ‘rata’ y ‘vete a la jueza’. Los gritos se han acallado y se han tornado aplausos al entrar la comitiva de autoridades con Don Felipe VI y Doña Letizia a la cabeza. Los monarcas, junto a Sánchez, han mantenido un encuentro previo con algunos familiares de víctimas en una sala adyacente.

Al finalizar el funeral, los reyes han saludado, abrazado y reconfortado a numerosos familiares de víctimas que se han acercado a ellos muy emocionados, muchos de ellos llorando, al término del acto de homenaje a los fallecidos por la dana hace un año. Al acabar el funeral que ha tenido lugar este miércoles, tras las palabras del jefe del Estado y la interpretación del adagio del «Concierto de Aranjuez», se han ido aproximando a los reyes los familiares, la primera de ellas una mujer que ha ofrecido una rosa a la reina Letizia y se ha abrazado a ella llorando. Tras ella, de entre los más de 600 familiares que han asistido al homenaje, muchos han querido acercarse a los reyes, que les han consolado muy afectados, al igual que lo ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Todo ello en medio de un gran silencio, hasta que Felipe VI y doña Letizia se encontraban ya en la puerta de salida del espacio donde se ha celebrado el acto, momento en el que han empezado a oírse gritos de «¡Mazón, hijo de puta!», «¡Mazón, dimisión!».

"Un año después no ha llegado la calma y seguimos caminando con cicatrices en el alma, pero con mirada firme»«Hoy más que nunca debemos estar unido. Quien omite su deber comete el acto primigenio que deriva en sus muertes»"El momento más duro» de su vida fue decirle a los niños que su padre no volvería. «Mi vida se rompió en miles de pedazos»«Hay un sentimiento de dolor sincero que nos une, a vosotros y que os acompaña con todo el cariño en vuestro duelo»