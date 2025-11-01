Una joven herida grave tras recibir un disparo en la cara en Leganés

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

Una joven de 21 años ha sido ingresada en estado grave este sábado en el Hospital Doce de Octubre de Madrid tras recibir un disparo en la cara en una popular zona de ocio situada en el municipio madrileño de Leganés.

Emergencias 112 ha recibido una llamada de aviso a las 6:55 horas para alertar de este suceso, ocurrido en la Avenida Lengua Española, junto al espacio de fiestas la Cubierta de Leganés, donde se celebraba una fiesta de Halloween.

Al lugar también se desplazó la Policía Nacional, alertada por los testigos

Los servicios de emergencia atendieron allí mismo a la mujer, que presentaba herida por arma blanca, con orificio de entrada en el pómulo y de salida la región auricular derecha.

Tras ser estabilizada, fue trasladada intubada hasta el hospital Doce de Octubre, donde permanece ingresada en estado grave.

La brigada provincial de la policía científica y de la policía judicial se han hecho cargo de las investigaciones del suceso, del que por el momento no han trascendido más detalles.