Jóvenes antifascistas se movilizan frente a la presencia de Vito Quiles en las universidades españolas, las fotos

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El acto convocado en el campus de la Universidad de Navarra por el activista político Vito Quiles, pese a ser finalmente suspendido, ha provocado enfrentamientos en el mismo recinto universitario y posteriormente en las calles de Pamplona, donde un grupo de personas se ha enfrentado a la Policía Nacional, que ha hecho uso de material antidisturbios.

Ante la anunciada presencia de Vito Quiles en el campus, la Universidad de Navarra había decidido el cierre de sus edificios y la suspensión de su actividad desde las 15:00 horas.

No obstante, al campus universitario, donde se había desplegado un fuerte dispositivo policial, ha llegado un grupo de medio centenar de personas contrarias al acto y otro grupo más reducido de jóvenes seguidores del activista político.

La Policía Nacional ha formado un cordón de agentes entre ambos grupos, que han quedado separados por unos veinte metros. Los jóvenes contrarios al acto, cuyo número ha ido en aumento progresivamente, han recorrido el campus coreando gritos como "Fuera fascistas de nuestras calles", lanzando objetos y encendiendo bengalas.

Esto ha provocado la intervención de los agentes de la Policía Nacional, que han hecho uso de material antidisturbios.

Los jóvenes que han protagonizado estos incidentes se han desplazado entonces al barrio de Iturrama, donde han proseguido los enfrentamientos con la Policía. Se han volcado contenedores y varios de ellos han sido incendiados y se han lanzado botellas y otros objetos a los agentes.

Los disturbios continúan en este momento en Pamplona, donde según fuentes policiales no consta de momento ninguna detención relacionada con estos hechos.