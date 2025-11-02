El alunicero Niño Juan aparece vivo y apalizado tras sufrir un secuestro en Madrid

Vista de la calle de Antonio López, en el distrito de Carabanchel, donde, a la altura del número 65, tres vehículos embistieron un coche y secuestraron a su conductor, tras un tiroteo, en un suceso que ocurrió ayer viernes a las 20:45 horas y que fue presenciado por numerosos testigos que alertaron a la Policía Nacional.EFE

El alunicero Juan María Gordillo Plaza, conocido como el Niño Juan, ha aparecido vivo y con signos de haber sufrido una paliza tras ser secuestrado el pasado viernes en el distrito de Carabanchel, en Madrid, según han informado a EFE fuentes próximas a la investigación.

Hasta el momento, la Policía Nacional no ha recibido ninguna denuncia por el secuestro, que ya habría finalizado según las mismas fuentes.

Los agentes han encontrado en la autopista AP-41, que une Madrid con Toledo, uno de los tres vehículos implicados en el secuestro, y en su interior han hallado un extintor vaciado con el objetivo de eliminar huellas y otras posibles pruebas del suceso.

De acuerdo a las referidas fuentes, el Niño Juan estaría ya libre, después de que en la noche del pasado viernes tres vehículos embistieran y tiroteasen su coche para secuestrarle y darse a la fuga.

La investigación policial apuntó a que este alunicero, con un amplio historial delictivo a sus espaldas, era el conductor secuestrado a las 20:45 horas del día de Halloween junto a una concurrida calle de Carabanchel, Antonio López, paralela a Madrid Río, una popular zona de la capital.

La hipótesis con la que trabajan los agentes es que el origen de este secuestro sea algún ajuste de cuentas con este delincuente, aunque no se descartaban otros motivos.

A la banda de Juan María Gordillo, entre otros delitos, se le atribuyen 50 asaltos a camiones con mercancías y robos en naves de todo el territorio nacional, entre ellos el de un cargamento de teléfonos móviles valorado en más de 1,3 millones de euros en Torrejón de Ardoz (Madrid).

El secuestro, que duró menos de cinco minutos según testigos presenciales, generó escenas de pánico en Carabanchel, donde hubo vecinos que se echaron al suelo para no recibir el impacto de una bala perdida y al menos una vecina tuvo que ser atendida por una crisis de ansiedad.

Cuando los tres coches implicados se dieron a la fuga, en la calle del Marqués de Jura Real quedó abandonado el vehículo del Niño Juan, con restos del choque e impactos de bala.

Algunos momentos del secuestro han quedado grabados en imágenes de vídeo que pueden verse en las redes sociales.