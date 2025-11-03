Mazón dimite como presidente de la Generalitat, no convoca elecciones y sigue como diputado

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, durante su comparecencia en la que ha anunciado que dimitirá al frente del Gobierno valenciano, pero seguirá como diputado en Les Corts Valencianes y no convocará elecciones autonómicas anticipadas. EFE

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado su dimisión este lunes, un año después de la dana en que murieron 229 personas, porque ya no puede "más" ni tiene la "fuerza" para liderar el trabajo "bien encauzado ya" de la recuperación, y ha apelado a "la responsabilidad" de la mayoría en Les Corts para "elegir nuevo president".

En una declaración institucional y sin preguntas que han seguido sentados en primer fila los integrantes de su Consell, Mazón ha afirmado que la Generalitat necesita "un nuevo tiempo" y ha confesado que "por voluntad personal habría dimitido hace tiempo", porque ha habido momentos "insoportables" para él y su familia, pero hoy ya no puede más.

"Sé que cometí errores, lo reconozco y voy a vivir con ellos toda mi vida. He pedido perdón y lo vuelvo a repetir, pero ninguno de ellos fue por cálculo político o por mala fe: no sabíamos que el barranco del Poyo se desbordaba, no supimos que había fallecidos hasta la madrugada del 30 ni que la tragedia tuviera esa magnitud", ha afirmado.

Mazón ha iniciado su declaración institucional con un agradecimiento al rey, de quien ha destacado su apoyo a los valencianos durante este año, y ha dedicado buena parte de discurso a criticar a subrayar la falta de ayuda de la Administación Central en este tiempo.

Ante algo "tan grave" como lo sucedido aquel 29 de octubre, hablar de su situación personal, orgánica o política le había parecido siempre "una frivolidad" durante todo este año, ha señalado para reconocer que había asumido ese "desgaste" desde el principio.