Morant apunta a las víctimas de la dana el mérito de haberse "cobrado la cabeza" de Mazón

La secretaria general del PSPV-PSOE, la ministra Diana Morant, ha calificado de "buena noticia" el anuncio de dimisión de Carlos Mazón y ha atribuido a las víctimas de la dana el "mérito" de haberse "cobrado la cabeza" de quien ha tachado como "el peor president de la Generalitat" en toda su historia.

En una comparecencia ante los medios en la sede de los socialistas valencianos, Morant ha asegurado que la marcha de Mazón supondrá "un alivio, aunque parcial", para los miles de víctimas de las inundaciones que hace un año dejaron 229 fallecidos, para "la gran mayoría" de los valencianos y para el propio PSPV-PSOE.

Sin embargo, esa "buena noticia" anunciada este lunes es solo una "solución parcial" para la Comunitat Valenciana, según Morant, pues ahora Mazón "se cobija" en Les Corts para no asumir las responsabilidades judiciales que "seguro" tendrá que atender por su papel en la gestión de la dana.

"Es una prórroga, se dan más tiempo, pero los valencianos no tenemos más tiempo que perder", ha señalado para criticar que el president se vaya "como vino, mintiendo y culpando a los demás. Tarde, mal y de manera vergonzosa".

Asimismo, Morant ha criticado la "falta de liderazgo" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien como máximo responsable de su partido ha sido "inútil" para ofrecer soluciones durante estos últimos días de negociaciones entre el PPCV y Génova.

La ministra de Ciencia y Universidades ha mostrado su "esperanza" en que, "si entre todos hemos conseguido que dimita", podrán lograr también que el pueblo valenciano hable en unas elecciones y se deje atrás esta "etapa negra de Mazón y todo el PPCV".