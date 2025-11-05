Los reyes y Pedro Sánchez reciben al sultán de Omán con honores militares en el Palacio Real, en fotos

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El rey ha mantenido este martes un encuentro en el Palacio de la Zarzuela con el sultán de Omán, Haitham bin Tariq Al Said, dentro del viaje oficial que realiza a España y tras el recibimiento oficial que se ha celebrado en el Palacio Real.

A la reunión han asistido también el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y Shibab Bin Tarik Al Said, viceprimer ministro de Asuntos de Defensa del Sultanato de Omán y hermano del sultán, así como Hamad Al Busaidi, ministro de Relaciones Exteriores de ese país.

Tras la reunión, Felipe VI y la reina Letizia han ofrecido un almuerzo en el Palacio de la Zarzuela al sultán y a su hermano.

Este martes por la noche volverán al Palacio Real para asistir a la cena de gala ofrecida por los reyes, a la que asistirán un centenar de invitados.