El juicio del hermano de Sánchez, el 9 de febrero, tras los comicios

Publicado por Agencias Badajoz Creado: Actualizado:

El juicio oral al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, y al secretario general del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, candidato a las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre, tendrá lugar del 9 al 14 de febrero. Ambos están acusados de prevaricación administrativa y tráfico de influencias por la contratación de Sánchez en 2017 en la Diputación de Badajoz, y se enfrentan a penas de cárcel de hasta tres años así como a inhabilitación y diversas multas. También serán juzgados otras nueve personas entre cargos públicos de la institución provincial, antiguos responsables y funcionarios que participaron en el proceso. Aunque era complicado que el juicio se fijara antes o durante la campaña en Extremadura, el PSOE esquiva esa posibilidad. Pero pese al respaldo de Moncloa a su candidato extremeño, está por ver cómo impactará este hecho en los comicios. El juicio se iniciará, por tanto, 50 días después de que se celebren las elecciones autonómicas que adelantó María Guardiola. Un lapso de tiempo que permitirá a Gallardo, que concurre como cabeza de lista socialista y candidato a la presidencia de la Junta, tener prácticamente asegurada —salvo descalabro histórico— su elección como parlamentario y, por tanto, su aforamiento. Gallardo ya fue objeto de críticas cuando en mayo, pocos días antes de que la jueza decidiera mandarle a juicio junto al hermano de Sánchez, abandonó su puesto de presidente de la Diputación de Badajoz y se incorporó como diputado a la Asamblea de Extremadura, lo que le otorgó la condición de aforado que hasta entonces no tenía. Preguntado por este caso, el presidente del Gobierno, que intervino este viernes en la COP 30 que estos días se celebra en Belém (Brasil), volvió a defender «la inocencia» tanto de su hermano como de su mujer, Begoña Gómez, investigada por presunto tráfico de influencias y malversación. Durante las sesiones que dure el juicio, los magistrados decidirán si la Diputación de Badajoz amañó el contrato de coordinador de actividades musicales de los conservatorios para el hermano del presidente del Gobierno entre 2016 y 2017, si la institución hizo bien al modificar el nombre del puesto a jefe de la Oficina de Artes Escénicas entre 2022 y 2023.