Unos romaníes venden a su hija menor por 5.000 euros y cinco botellas de whisky

Cinco mil euros, cinco botellas de whisky y algunos alimentos básicos fue el precio que pusieron un padre y una madre de 35 años a su hija en una localidad de la Ribera navarra. La negociación se hizo con otra pareja de Lleida. Desde enero de este año, la niña de 14 años fue obligada a casarse con el hijo de los compradores, seis años mayor que ella, y a mendigar en Les Borges Blanques. Sin embargo, los Servicios Sociales locales denunciaron la situación de desaparición de la niña y la Guardia Civil de Navarra inició una investigación. El Equipo Mujer-Menor (Emume) logró identificar a los implicados en la transacción ilícita de trata de seres humanos y comenzó a indagar el paradero de la menor. En octubre, la niña fue hallada en la localidad de Les Borges Blanques, convertida en pordiosera. Coordinados con los Mossos d'Esquadra liberaron a la chica y la trasladaron a un centro de protección, donde se encuentra bajo protección y con apoyo psicosocial, indican las autoridades implicadas en el rescate y reinserción de la niña. Trata de seres humanos «La menor, perteneciente a una comunidad romaní, fue trasladada a Cataluña, donde permaneció bajo el control de la familia compradora con el propósito de consumar el matrimonio forzado", indica la Guardia Civil, en un comunicado divulgado este sábado. «La chica, que se encontraba sin escolarizar, fue obligada a ejercer la mendicidad como forma de aportar dinero a la familia compradora».