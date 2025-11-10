Feijóo apela al voto del desahogo ante la corrupción y erige al PP como única vía

Publicado por Agencias Sevilla Creado: Actualizado:

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha animado este domingo a los españoles a canalizar su «desahogo» ante la «corrupción» que, en su opinión, caracteriza al Gobierno de Pedro Sánchez depositando su confianza en el PP para posibilitar con sus votos un «cambio» en el Ejecutivo de la nación, y ha subrayado que el «único camino» para lograr ese propósito pasa por votar al Partido Popular. «No hay otro camino, no nos despistemos», ha advertido el líder nacional del PP durante su intervención en la clausura del 17º Congreso autonómico que el PP andaluz ha celebrado este fin de semana en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, y del que Juanma Moreno ha salido reelegido como presidente del PP-A con el apoyo casi unánime de los participantes. Alberto Núñez Feijóo ha dedicado parte de su intervención a repasar los casos de supuesta corrupción que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez, y ha cargado contra el jefe del Ejecutivo y líder del PSOE por sus «mentiras», al tiempo que ha aseverado que el PSOE «cuando está hundido ha demostrado que es capaz de todo», y su «listón ético está en el subsuelo».

El líder nacional del PP ha aludido al pasado de Andalucía durante la etapa de gobierno socialista en la que «parecía normal la corrupción, la prostitución pagada con dinero público y la degradación moral», y ha destacado que, de la mano de Juanma Moreno, «vino un gobierno del PP a cambiar» la situación, demostrando que «Andalucía no estaba condenada» a ver normalizada la corrupción como «España tampoco lo está», ha apostillado. Ha reivindicado entonces que «un presidente del PP recuperó la honestidad y la decencia en Andalucía», y ha señalado su «compromiso» para que sea un presidente del PP quien recupere «la honestidad y la decencia en España». Feijóo ha señalado que «por supuesto que crece el malestar» entre la ciudadanía y que «la gente necesita un cambio», pero ha advertido de que «un desahogo de cinco minutos no sirve para nada», y «el mayor desahogo es ganar, y es ganar y gobernar», ha añadido para remarcar que el «único camino» para posibilitar un «cambio» de gobierno es votar al PP. «El mayor desahogo que pueden tener los ciudadanos es elegir un gobierno para gobernar bien, con verdad, con sentido, convencer, unir, limpiar, restaurar, construir; hacer que la política sirva y sirva a la gente», ha continuado Feijóo. Ha aseverado que «en eso consiste el cambio», en que «haya instituciones limpias y, por tanto, útiles y, en consecuencia, en servicio de la gente; en que haya orden, que se cumplan las leyes, que haya integración y convivencia, seguridad en la calle y en las fronteras, y que trabajar merezca la pena, que no nos trituren a impuestos, malgasto y corrupción». Feijóo ha apelado a que «no se interrumpa la estabilidad» alcanzada en Andalucía con el gobierno del PP-A, y a que ésta se logre «en el conjunto de España». Ha aludido entonces a la victoria que alcanzó en las elecciones generales de 2023, que no fue suficiente para gobernar, y ha lamentado que «estuvimos a punto» de gobernar «y nos quedamos a las puertas».

Por eso, ha llamado a «trabajar con la lección aprendida por más que sean otros los que están empeñados en repetir los mismos errores de entonces», y ha subrayado que «no hay que dar un voto por ganado ni por perdido», y «cada voto y cada escaño son decisivos», por lo que «nada de confiarse», y en fijarlo «todo a la lógica y al sentido común, porque enfrente no hay lógica ni sentido común». Ha apelado a buscar «la confianza de la gente con el mejor proyecto», que es el que, según ha defendido, tiene el PP, y ha llamado a huir de «carambolas», porque «sólo hay un camino para que gobierne el PP», que pasa por depositar la confianza en esa formación. Feijóo ha reivindicado lo conseguido por el PP desde que en abril del año 2022 asumió su presidencia, remarcando que el partido gobierna hoy «en la mayoría de las ciudades, en la mitad de las diputaciones» provinciales, «en 13 comunidades autónomas, Ceuta y Melilla». «Hoy gobernamos para el 70% de la población española, tenemos la mayoría absoluta del Senado y somos la primera fuerza política del Congreso»