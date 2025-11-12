Leire Díez se presentó al fiscal Stampa como «mano derecha» de Cerdán

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

La exmilitante socialista Leire Díez mantuvo una reunión con el fiscal Ignacio Stampa el pasado 7 de mayo, en busca de información sensible, en la que se presentó como «mano derecha» del entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y como «la persona que ha puesto el PSOE». «Yo traslado luego», afirmó. Así se escucha en el audio de la reunión, al que ha tenido acceso Europa Press, que el fiscal Stampa ha entregado al titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego. Díez aseguró en el encuentro, en el que también estaban presentes los empresarios Javier Pérez Dolset y Luis del Rivero, que era «estrictamente confidencial». «Es una reunión que se queda aquí, pero digamos que yo soy la persona que ha puesto el PSOE a ver qué había detrás de todo esto», manifestó. Ante ello, Stampa le preguntó «detrás de qué» y Díez aludió a «irregularidades en gestiones, en informes policiales, irregularidades en las acciones de algunos miembros de la Fiscalía Anticorrupción». El fiscal le preguntó si ella era «la mano derecha de Santos Cerdán, el secretario de Organización del partido», a lo que Díez contestó afirmativamente: «Sí, pero soy una mano derecha que nunca va a aparecer en ningún lado». Y Del Rivero deslizó la posibilidad de que Cerdán estuviera en el encuentro, pero Díez replicó que no iba a participar. «Ah, no, no. Yo traslado luego, luego tengo reunión con él», abundó ella.

LA «ORDEN» DE SÁNCHEZ

Por su parte, Pérez Dolset afirmó que cuando se conoció la imputación de Begoña Gómez, la esposa de Sánchez, «el presidente ya dijo que se limpie todo», «sin límite». «Los policías que falsifiquen informes, fuera. Los fiscales que oculten pruebas, fuera. Los tíos que fabriquen causas, fuera. Y la politización del sistema judicial», dijo. «Yo por eso ayudo a Leire en todo lo que puedo, esta situación hay que revertirla, con todas las víctimas, a esto hay que darle una vuelta, caiga quien caiga», argumentó. Pérez Dolset añadió que, «afortunadamente», lo que había dicho «el presidente es: «Oiga, esto se limpia, caiga quien caiga, me da exactamente igual»», remachó. Además, en la conversación tanto Díez como Pérez Dolset aseguraron a Stampa que tanto Sánchez como el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, serían informados del encuentro. «Lo sabrán», garantizó la exmilitante del PSOE, antes de añadir que ella no se quedaba «con nada». «¿Para qué quiero reunirme contigo y saber todas estas historias si no me sirven para nada?», se preguntó. El empresario calificó a Stampa de ser «una víctima más», en un reunión en la que, a cambio de información, le habrían ofrecido ayuda en sus problemas con el Ministerio de Justicia por su salida de Anticorrupción. También Pérez Dolset aseguró que el que era magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón le pidió si «podía desencriptar» audios del comisario jubilado José Manuel Villarejo.

Al respecto, el empresario manifestó que García Castellón «no va a tener un retiro tranquilo» y le acusó de hacer «barbaridades». «Y este ha sido cualquier cosa menos un juez, y lo mantengo con hechos», criticó.

El juez Zamarriego investiga presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho por las maniobras de Díez, Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol para obtener información sensible de jueces, fiscales y guardias civiles. El periodista Pere Rusiñol, investigado en el ‘caso Leire Díez’, ha negado ante el juez haber intermediado para hacer llegar al fiscal anticorrupción José Grinda un presunto soborno por parte de la exmilitante socialista. Rusiñol ha reconocido que llevó un documento a la reunión que tuvo el pasado 27 de febrero con el fiscal, pero ha dicho que era para contrastar información como periodista.