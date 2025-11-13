Ábalos recurre la decisión del TS: «Abocado a un cadalso"

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha reclamado al Tribunal Supremo (TS) que revoque el auto por el que propuso juzgarle, junto al exasesor ministerial Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en contratos de mascarillas durante la pandemia, alegando que está «abocado a un cadalso». Niega que haya cobrado comisiones y defiende la legalidad de los contratos. Ábalos señala que De Aldama, el presunto conseguidor del ‘caso Koldo’, habría alcanzado un «acuerdo» con la acusación para «incriminar al resto de los investigados a cambio de beneficios penales y penitenciarios». «Dicho sea de paso, choca que, en un mundo en que incluso un adolescente con un teléfono móvil es capaz de realizar grabaciones videográficas de los momentos más inconvenientes de un tercero, no exista un soporte gráfico de sus afirmaciones», agrega. La defensa critica que se ha cerrado la investigación de esa parte del ‘caso Koldo’ sin darles acceso a material y sin más diligencias.