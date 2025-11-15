El juez procesa a Íñigo Errejón por la presunta agresión sexual a la actriz Mouliaá

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

El juez Adolfo Carretero ha acordado procesar al exdiputado y exportavoz parlamentario de Sumar Íñigo Errejón por un presunto delito de agresión sexual contra la actriz Elisa Mouliaá que habría cometido una noche de finales de octubre de 2021.

Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, que ha dictado este mismo viernes el titular del Juzgado de Instrucción Número 47 de Madrid y en el que da diez días a las acusaciones para que presenten sus escritos solicitando la apertura de juicio oral o el archivo de la causa.

El instructor ha adoptado esta decisión después de trece meses de investigación en los que ha tomado declaración al propio Errejón, a Mouliaá, a testigos y a psiquiatras. Como parte de las pesquisas, también llegó a pedir al exdiputado y a la actriz que aportaran las conversaciones que intercambiaron en las fechas cercanas a la agresión denunciada.

Según la denuncia de la artista, los hechos habrían tenido lugar en el marco de la presentación de un libro de Errejón y después de casi un año hablando por redes sociales. Mouliaá sostiene que al terminar el evento se fueron a tomar unas cervezas a un bar cercano y ella, que ya tenía previsto acudir esa noche a una fiesta en casa de un amigo, "por educación" invitó al dirigente a que la acompañara.

El juez considera que "los indicios existen y no han sido totalmente desvirtuados por la versión del investigado, su prueba pericial y documental". Por ello, entiende que "el procedimiento no puede ser archivado en esta instancia".

VE "COHERENTE" LA DECLARACIÓN DE MOULIAÁ

Carretero entiende que al no existir testigos "presenciales" de los hechos y al contar con algunos testimonios de referencia y pruebas periciales, "el principal indicio probatorio" es la declaración de Mouliaá, que ha analizado "desde el punto de vista de un instructor y no de un juzgador".

El instructor incide en que Mouliaá "no tenía ningún móvil espurio, enemistad, odio o venganza" contra Errejón, "sino más bien todo lo contrario". Y subraya que "su declaración es coherente en lo esencial".

"Las posibles lagunas o contradicciones en su declaración, las aclaró ante este instructor, tras un largo y exhaustivo interrogatorio, en el que en todo momento mantuvo la coherencia, explicando que si no reaccionó ante el abuso más rápidamente, como hizo en el tercer episodio, fue porque estaba aturdida, bloqueada ante la situación y la personalidad de su presunto agresor, además del efecto de la bebida y los medicamentos que tomaba", recalca.

Para el juez, "no se ven vaguedades ni contradicciones" en la declaración de la actriz "salvo esa falta de reacción explicable por su bloqueo emocional y la repetida personalidad" de Errejón, que en ese momento era "un importante político".

En este punto, además, Carretero remarca que el dirigente "dimitió de su cargo por conductas inapropiadas con mujeres", aunque Errejón manifestó que lo sucedido con Mouliaá no tuvo nada que ver con su decisión.

"En relación con la persistencia en la incriminación hay que decir que el retraso en la denuncia según el Tribunal Supremo es un dato a tener en cuenta, pero que no supone que la denuncia tenga que ser falsa", apunta.

Y, respecto al hecho de que en una conversación telefónica Mouliaá haya dicho a una testigo que le parecía que los hechos no eran delito pero que tenía que denunciar, el juez incide en que ello "no supone que no lo sean". "La denunciante no es experta en Derecho ni tiene que calificar los hechos, bastando que los exponga, como ha hecho", agrega.

LA DENUNCIA DE MOULIAÁ

De acuerdo con el relato de Mouliáa, ya en el coche Errejón adoptó "una actitud dominante". Y en el ascensor directamente la habría agarrado "fuertemente" de la cintura y besado "de forma violenta", "dejándola sin respiración". Una vez en la fiesta y, tras bailar y charlar con los otros asistentes, la habría llevado "por la fuerza" a una habitación, donde se habrían producido varios tocamientos "sin el consentimiento" de la actriz.

La actriz describe en la denuncia que Errejón le quitó el sujetador, le profirió frases "lascivas" del tipo "cómo me pones" y acto seguido la empujó sobre la cama, se sacó su miembro y le hizo tocamientos.

"Paralizada", "fue en ese momento cuando le dijo que ella quería seguir en la fiesta". Errejón le habría contestado que "salía de la habitación con la condición de que en 20 minutos ambos tenían que irse a su casa". "Estuvieron un rato más en la fiesta", pero se trasladaron rápidamente en un mismo coche al domicilio del político.

Allí, "sin mediar palabra", él habría reanudado los tocamientos. Ella "le comentó que se estaba sintiendo muy incómoda", que lo que estaba ocurriendo le estaba pareciendo "muy violento". Y finalmente le dijo: "Íñigo, 'solo sí es sí', parece mentira que me esté pasando esto contigo", culminando ahí el relato plasmado en la denuncia.

ERREJÓN NIEGA LA AGRESIÓN

Errejón ha negado la versión de la actriz y solo reconoce haberla besado en el ascensor y haberle realizado tocamientos, "pero todo ello con su consentimiento". Ninguno de los testigos que han declarado en la investigación presenciaron los hechos, toda vez que se desarrollaron en intimidad.

En el marco de la investigación, los testigos manifestaron que no vieron nada anormal ni tampoco se percataron si Mouliaá estaba o no bajo los efectos del alcohol. Uno de ellos sí declaró que la actriz a la mañana siguiente le dijo por teléfono que el dirigente era "un baboso, que se había propasado con ella en la casa y que le tuvo que parar". Según el juez, "las pruebas periciales refuerzan la versión de cada una de las partes".

Élisa Mouliaá tras el procesamiento de Errejón: "La verdad ni se compra ni se intimida"

La actriz Elisa Mouliaá ha valorado este viernes que el magistrado que investiga al exportavoz de Sumar Íñigo Errejón por agredirla sexualmente le haya procesado al ver indicios de delito, y ha sostenido que "la verdad ni se compra ni se intimida" en un país en el que "el consentimiento es un principio legal incuestionable".

Mouliaá ha reaccionado así, en un comunicado al que ha tenido acceso EFE, a la decisión del juez Adolfo Carretero de procesar a Errejón al considerar que hay indicios de que cometió el delito en tres momentos, al darle un beso y hacerle tocamientos sin su consentimiento a la actriz.

Explica que durante meses ella ha sido "objeto de bulos, ruido y campañas destinadas a desacreditar", y por fin ahora "queda claro que ninguna estrategia de propaganda puede sustituir al análisis riguroso de las pruebas".

Pone de relieve la actriz que ha soportado "una presión pública que ninguna mujer debería enfrentar por ejercer su derecho a denunciar".

"El poder puede financiar relatos, pero no puede alterar la realidad procesal. La verdad ni se compra ni se intimida. Resiste, avanza y, cuando llega el momento, se abre paso con fuerza. Este procesamiento es la prueba de que nadie está por encima del escrutinio judicial", sostiene.

Mouliaá destaca que en España "el consentimiento es un principio legal incuestionable" y la frase "solo sí es sí" no es solo un lema sino "marco que protege, que aporta claridad y que sitúa los derechos de las víctimas en el centro".

Por su parte el abogado Jorge Piedrafita, que ejerce la acusación popular en nombre de ADIVE (Asociación Defensa Integral Víctimas de Delito Especializada), ha expresado su satisfacción por un auto que procesa al investigado "tras una dura e intensa instrucción plagada de artimañas de la defensa".

Opina que el magistrado "recoge lo siempre expuesto por esta parte", que es que Elisa Mouliaá siempre ha sido coherente y que sufrió secuelas por una agresión sexual cometida en la intimidad y por los que esta parte pedirá "la máxima pena" y "que se garantice la igualdad ante la ley, aunque el acusado sea una persona poderosa y relevante".

La defensa de Errejón ha anunciado por su parte que recurrirá la decisión del juez de instrucción directamente ante la Audiencia Provincial de Madrid, ya que el auto "ignora el resultado de las pruebas practicadas", que "han desmontado, punto por punto, la versión de Elisa Mouliaá".

Errejón reprocha que el juez "ignora las pruebas" al procesarle

El exdiputado Íñigo Errejón ha criticado que el juez que le ha procesado por presunta agresión sexual a Elisa Mouliaá "ignora las pruebas practicadas durante la instrucción" que, según él, "desmontan la versión" de la actriz, quien ha reivindicado que "el consentimiento es un principio legal incuestionable" y que "nadie está por encima del escrutinio judicial".

Así han reaccionado a la decisión del juez Adolfo Carretero de procesar al exdiputado y exportavoz parlamentario de Sumar por los hechos que habría cometido una noche de octubre de 2021.

El juez ve "coherente" la declaración de Mouliaá y considera que "los indicios existen y no han sido totalmente desvirtuados por la versión del investigado, su prueba pericial y documental".

Fuentes de la defensa de Errejón consultadas por Europa Press han recriminado que el juez instructor "omite el contenido de las pruebas documentales de descargo aportadas y les resta importancia".

"El auto ignora el resultado de las pruebas practicadas durante la fase de instrucción, que han desmontado, punto por punto, la versión de Mouliaá; y las reinterpreta de forma alejada de la realidad, en contra de lo declarado por Errejón, que ha sido avalado por todos los testigos y documentos aportados a la causa", han indicado.

A su entender, la resolución "justifica, de forma incomprensible e insólita, las contradicciones de Mouuliá en sedes policial y judicial, que desvirtúan los requisitos de la ausencia de incredibilidad, verosimilitud y persistencia en la incriminación".

Desde su defensa han señalado que el juez "ignora lo declarado por los testigos imparciales que han declarado en fase de instrucción, y que estuvieron presentes en la fiesta, y se apoya únicamente en los testigos de parte (familiares de Mouliaá), propuestos por la denunciante, que no estuvieron presentes en la misma".