UCO certifica el papel nuclear de Cerdán en la red que pudo cobrar mordidas del 2% a Acciona

Publicado por Melchor Sáiz-Pardo/Mateo Balín Madrid Creado: Actualizado:

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desnuda la presunta trama corrupta de Santos Cerdán y revela cómo el exsecretario de Organización del PSOE, casi hasta el día -el pasado 30 de junio- en que fue enviado a la cárcel por el juez de Supremo, se pudo enriquecer a base de mordidas a las constructoras por sus servicios ante el Gobierno para el amaño de obra pública. Un dinero que canalizaba a través de sus familiares. En sus 227 páginas, el informe denominado 'Relaciones entre Acciona y Servinabar' (la empresa que perteneció de forma secreta en un 45% a Cerdán) revela que "las partes acordaban directamente que los honorarios a percibir por los servicios ascendiesen al 2% del total adjudicado a la constructora". Los investigadores concluyen que Servinabar fue la principal fuente de ingresos de la trama con un total de 6.707.294 euros. O lo que es lo mismo: el 75,33% de los ingresos de la empresa que Cerdán poseía reservadamente provenían de Acciona o de proyectos vinculados a la multinacional. El 'dossier' -que también saca a la luz que quien fuera mano derecha de Pedro Sánchez en el partido utilizó la tarjeta de Servinabar hasta horas antes de la detención de Koldo García en febrero de 2024- apunta a que la empresa navarra cobró supuestas mordidas disfrazadas de encargos menores por parte de Acciona en, al menos, cinco obras en Logroño (la A-68, tramo Arrúbal-Navarrete); Sevilla (Puente del Centenario); Sant Feliú de Llobregat; o Marruecos (Puerto de Kenitra).

Pero además del dinero que entraba a Servinabar, y siempre de acuerdo al informe de la unidad de élite de la Guardia Civil, Cerdán recibió asimismo otra suerte de pagos encubiertos y favores de diversa índole como el pago de sus domicilios en Madrid; la contratación por parte de Servinabar de su mujer, Paquita Muñoz, de su cuñado y de su hermana; o 33.574 euros en gastos abonados con la tarjeta de Servinabar. También José Luis Ábalos y Koldo García -expone la UCO-se llevaron su parte por su intervención en estos supuestos amaños y las coimas que se canalizaban a través de Servinabar.

Recuerdan los investigadores que según las grabaciones incautadas al exasesor del exministro, tres obras (Logroño, Sevilla y Sant Feliú) y otras dos más en Murcia generaron una "deuda" a favor del entonces titular de Transportes de al menos 1.070.000 euros a su favor; deuda gestionada por Cerdán. Se habrían cobrado 620.000 euros y quedaban pendientes 450.000 (asociados a las citadas infraestructuras en La Rioja, Andalucía y Cataluña) a fecha de un audio intervenido en diciembre de 2023. Por su parte, Koldo recibió 5.100 euros en cinco pagos de Servinabar entre entre 2015 y 2018 y otros 8.738 de la cooperativa Noran, financiada por la primera mercantil y con sede en San Sebastián.

Las imágenes de la trama La UCO no tiene dudas de que el ex número tres del PSOE y negociador con Junts por mandato de Sánchez es quien ejercía como "enlace" entre el Gobierno -el Ministerio de Transportes- y la "mercantil Acciona Construcción", ya sea directamente con sus directivos (los tres altos cargos de la corporación imputados este mismo martes por el instructor del Supremo Leopoldo Puente) o "a través" de Antxon Alonso, dueño formal de Servinabar.

El centro de operaciones de Cerdán era una suerte de piso franco que Alonso alquiló en junio de 2019 para que se encontraran el exCEO de Acciona Construcción ahora encausado, Justo Vicente Pelegrini, y el entonces dirigente socialista. La UCO revela que ese apartamento se ubicaba en el número 94 de la Calle Fuencarral, en el céntrico barrio de Malasaña, en Madrid, a un cuarto de hora andando del Congreso.

Las imágenes de ese piso y de los encuentros que se llevaron a cabo en él para cerrar los supuestos amaños han sido encontradas por los agentes de la Guardia Civil en el móvil de Antxon Alonso. En la ampliación de la fotografía de la vivienda que incluye la UCO se aprecia que encima de la mesa hay un listado de presuntas obras que el exalto responsable de Acciona y el exdiputado socialista están analizando. Cerdán y Alonso, por su parte, también se citaban en los aledaños de Ferraz.