La segunda fase del caso Mascarilllas alcanza ya la decena de investigados: esto es lo que se sabe

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido o investigado hasta el momento a una decena de personas dentro del desarrollo de la segunda fase del denominado caso Mascarillas, en la que fue detenido ayer el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García (PP).

Fuentes de la investigación han explicado a EFE este miércoles que entre los investigados se encuentran una hermana y un hermano del presidente provincial. Al menos hay cinco personas investigadas, entre ellas el exvicepresidente tercero de la Diputación de Almería Óscar Liria, otrora miembro del PP, que fue uno de los principales detenidos en la primera fase de Mascarillas.

A ellos se suman cinco detenidos: el ya citado Javier Aureliano García, el vicepresidente segundo de la Diputación de Almería, Fernando Giménez (PP); el alcalde de Fines (Almería), Rodrigo Sánchez (PP); el hijo de dicho regidor y un técnico de Obras Públicas de la institución provincial. No se descarta que pueda haber más investigados, aunque sí que ascienda el número de detenidos.

Precisamente, este miércoles por la mañana la UCO ha realizado un nuevo registro en las dependencias del Ayuntamiento de Fines. Ayer ya se llevó a cabo la entrada en las oficinas del alcalde, dentro de una serie de registros en diez inmuebles particulares, oficinas públicas y sedes mercantiles de sociedades que habrían participado en las actividades presuntamente delictivas.

El exvicepresidente tercero de la Diputación de Almería Óscar Liria (PP), quien fue uno de los principales detenidos y eje de la primera fase del caso Mascarillas sobre presuntas mordidas en la adjudicación de material sanitario, ha vuelto a ser investigado judicialmente por su participación en los hechos.

Fuentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han confirmado a EFE que durante uno de los diez registro se detectó la relación de Liria con una de las empresas implicadas, por lo que el juez decidió investigarlo nuevamente.

Los registros de ayer se prolongaron más de diez horas y contaron con la dirección, entre otros, del teniente coronel jefe del Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la UCO, Antonio Balas.

El auto que ha autorizado estos registros y ha facultado a la UCO para practicar las detenciones que considere necesarias señala que "en el presente caso existen sospechas fundadas de la comisión de unos hechos que pudieran ser constitutivos de un delito de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales".

La investigación judicial recoge indicios de que los investigados "hubieran colaborado o, cuanto menos, facilitado, la adjudicación fraudulenta de contratos públicos a favor de determinadas empresas con el objetivo de cobrar comisiones de las que ellos podrían haber ser destinatarios, entre otros".

Parte de estas contrataciones se habría tramitado en la propia Diputación y "algunas de estas contrataciones se podrían haber llevado a cabo en el Ayuntamiento de Fines", según el mismo auto.

El juez instructor subraya que algunos de los ahora detenidos no habrían intervenido directamente en la adjudicación de los contratos presuntamente irregulares, pero sí "en la posterior canalización de los fondos ilegales en el tráfico legal del dinero, lo que podría ser constitutivo de un delito de blanqueo de capitales".

El Juzgado ha requerido documentación a la Diputación de Almería, al Ayuntamiento de Fines y a las mercantiles cuya actuación está bajo sospecha, con el objetivo de reconstruir el circuito de adjudicaciones y pagos.

Los detenidos serán puestos este jueves a disposición judicial.