El Supremo condena al fiscal general a dos años de inhabilitación por revelación de secretos

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, asiste a la toma de posesión de la fiscal superior de Galicia, Carmen Eiró, el pasado 11 de noviembre en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en A Coruña. EFE/ Cabalar.

Publicado por Agencias Madrid

El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador -novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso-, a quien ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

El tribunal -formado por siete magistrados de mayoría consevadora- ha adelantado su fallo este jueves, tan solo una semana después de que concluyera un juicio histórico porque ha sido la primera vez que un fiscal general del Estado se ha sentado en el banquillo de los acusados.

La decisión no ha sido unánime, ya que cuenta con el voto particular de las magistradas progresistas Ana Ferrer y Susana Polo. De hecho, esta última era la ponente de la sentencia, pero finalmente ha asumido su redacción el presidente de la Sala de lo Penal del TS, que también presidió el tribunal, Andrés Martínez Arrieta.

El fallo ha sido comunicado a las partes, pero no surtirá efectos hasta que se notifique la sentencia, que se conocerá posteriormente. Aún no está redactada.

Las primeras reacciones no han tardado en salir a la luz. La eurodiputada y secretaria de Política Internacional y Cooperación al Desarrollo del PSOE, Hana Jalloul, ha criticado la sentencia del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, calificándola como "una vergüenza".

En un mensaje en su cuenta de 'X', recogido por Europa Press, se ha referido a la decisión del Alto Tribunal que ha condenado a García Ortiz a dos años de inhabilitación por revelación de secretos.

"Qué vergüenza", ha escrito junto a una noticia sobre la decisión del Supremo, conocida este mismo jueves.

Hasta el momento Gobierno y PSOE han venido defendiendo la inocencia del fiscal general, condenado ahora por revelar información secreta de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Por su parte, el Partido Popular ha asegurado este jueves que "la verdad se ha impuesto" con la condena al fiscal general del Estado y ha calificado de "histórico" que sea inhabilitado. Además, ha recordado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "exigió disculpas de todos para el hoy condenado García Ortiz" y ha añadido que ahora él tendrá que pedir perdón.

En concreto, el TS ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador --pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso--, a quien ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha recordado que en su día Sánchez dijo que "la verdad se impondrá" y ha recalcado que "la verdad se ha impuesto": "el fiscal general del Estado condenado e inhabilitado".

"Quien tiene que perseguir los delitos, los ha cometido. La degeneración sanchista es total, pero la ley es igual para todos", ha declarado Gamarra en un mensaje en la red social 'X', que ha recogido Europa Press.

Por su parte, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha enumerado las personas imputadas que rodean a Sánchez y ha afirmado que el "primer agraciado" es el fiscal general. "Condenado por el TS por revelación de secretos. Inhabilitado 2 años. El fallo ha sido 5-2", ha apostillado.

La vicesecretaria de Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha señalado que es un fallo "histórico": "el fiscal general del borrado, inhabilitado". Además, ha recordado que Pedro Sánchez "exigió disculpas de todos para el hoy condenado García Ortiz. Pues ahora tendrá que ser él quien pida perdón a los españoles por tanta corrupción. "La degradación es insoportable. España merece otro Gobierno", ha añadido en la misma red social.

Por su parte, la portavoz adjunta del Grupo Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, ha señalado que el TS condena al fiscal general del Estado "a pesar de la sentencia dictada por Sánchez" en su entrevista en el País, en la que aseguraba que es "inocente". "El Estado. Derecho", ha enfatizado. [Avance]