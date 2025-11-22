El rey Juan Carlos, protagonista ausente del acto de celebración en el Congreso

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El papel que el rey emérito Juan Carlos I tuvo tras la muerte del dictador Francisco Franco ha sido reivindicado este viernes en un acto en el Congreso de los Diputados en el que ha participado la familia real y en el que ha habido un llamamiento a la concordia y al entendimiento entre las actuales fuerzas políticas. Pese a que el rey emérito no ha sido invitado a ninguno de los actos homenaje con motivo del 50 aniversario de la reinstauración de la Monarquía, la figura de Juan Carlos I ha centrado el coloquio ‘50 años después: la Corona en el tránsito a la democracia’, que ha sido presidido por Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía. No ha estado presente la reina Sofía, quien recibió en la mañana en un acto en el Palacio Real y de manos de Felipe VI la insignia de ingreso en la Orden del Toisón de Oro, la máxima condecoración de la Corona. El coloquio ha estado moderado por los periodistas Fernando Ónega e Iñaki Gabilondo, quien ha afirmado que, aunque todavía haya dudas sobre la atribución de méritos en la transición a la democracia, no se puede negar el papel del rey. Gabilondo ha celebrado los movimientos de Juan Carlos I, que recogió «un poder total» y decidió entregárselo «a la soberanía popular». Entre otros, en la mesa han participado el catedrático de Historia Juan Pablo Fusi, quien ha dicho que la iniciación de la democracia impulsada por la Corona fue un éxito pocas veces visto en la historia contemporánea, que supuso «la refundación de España como país democrático». Fusi ha destacado también el papel de Juan Carlos I en el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 y ha afirmado que la «firmeza» del entonces rey dio a la monarquía no ya la legitimidad jurídica que ya tenía sino «la legitimidad dinástica». En opinión de la directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Rosario García Mahamut, Juan Carlos I fue un elemento «absolutamente esencial» en la Transición. «No teníamos un camino fácil, no era un camino dirigido, se fue dirigiendo y en ese sentido cabe subrayar la fortaleza que mantuvo el rey Juan Carlos», ha apuntado. Tras la muerte de Franco, ha agregado, en su proclamación como rey hizo alusión a la modernidad y a la necesidad de tomar decisiones entre todos, mostrando así su «voluntad transformadora» y su apuesta por un sistema democrático. La palabra concordia ha sido una de las más repetidas en la mesa por figuras como la catedrática de Ética Adela Cortina, quien ha llamado a los políticos de hoy en día a hacer lo mismo que se hizo en la Transición: buscar lo que les une y no lo que les separa.