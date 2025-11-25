La jueza de la dana pide una foto del reservado de Mazón

Publicado por Agencias Valencia Creado: Actualizado:

La jueza que investiga la dana, Nuria Ruiz Tobarra, continúa sus indagaciones respecto a la gestión de la emergencia en la tarde noche del 29 de octubre de 2024 y este lunes dictó nuevas resoluciones. La más relevante, un auto donde requiere al propietario del restaurante El Ventorro una fotografía y las medidas de la sala donde comieron aquella tarde el entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y la periodista Maribel Vilaplana. También reclama que aporte la factura de esa comida. El importe fue abonado por el PP, aunque la reserva se hizo desde la Generalitat. La declaración del restaurador el pasado viernes sorprendió a la magistrada porque no encajaba con lo que previamente había relatado la periodista acerca del famoso reservado. No son detalles menores. Las dimensiones del espacio ponen en cuestión que no escuchara nada de lo que habló el presidente pese a que su intención fuera la de ser discreta o centrarse en su trabajo. Se trata de un reservado que pertenece al apartamento del hijo del dueño del loca y que solo cede a amigos o clientes muy habituales.