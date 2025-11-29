Hallan muertas a dos chicas de 15 y 16 años en un parque de Jaén

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

La Policía Nacional ha confirmado este sábado la muerte de dos chicas de 15 y 16 años la pasada madrugada halladas en un parque de Jaén, según fuentes cercanas a la investigación, que apuntan a muerte por suicidio.

Las fuentes de la investigación han señalado que en una primera inspección ocular no se aprecian signos de violencia externa y aunque la investigación está abierta parece ser que se descartaría la participación de terceras personas.