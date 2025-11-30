Investigan la muerte de dos jóvenes de 15 y 16 años en un parque de Jaén

Publicado por Ascensión Cubillo Jaen Creado: Actualizado:

La Policía Nacional investiga la muerte de dos chicas menores de edad. de 15 y 16 años, cuyos cuerpos sin vida fueron hallados en la madrugada del sábado, sobre la una y media, en el parque de la Concordia de la capital jienense.

Fuentes cercanas a la investigación señalaron que en una primera inspección ocular no se apreciaron signos de violencia externa alguno y que, aunque la investigación sigue abierta, parece ser que se descartaría la intervención de terceras personas en ambas muertes. Quienes tienen proximidad con el caso consideran que la hipótesis inicial de trabajo es considerar este suceso como un «posible suicidio».

Las mismas fuentes apuntan al secreto de sumario decretado por el juez como motivo de la escasez de información más concreta sobre el caso y aguardan a las evidencias que pueda proporcionar la autopsia de los cuerpos y a la conclusión de la propia investigación de la Policía Nacional en marcha para esclarecer estas muertes, según cuenta el diario Ideal. El subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Ángel Fernández, en una primera información sobre el caso, confirmó que la muerte de las dos adolescentes parece que no tiene intervención de terceras personas y que los cuerpos, a primera vista, no presentan signos externos de violencia.

Fernández recordó que está decretado el secreto del sumario y rogó que se mantenga el máximo respeto a las menores fallecidas y a sus familias, a quienes quiso trasladar «nuestro dolor en unos momentos extraordinariamente duros».

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, serán tres días de luto que comenzarán desde la noche de este sábado y hasta el próximo martes, 2 de diciembre, con las banderas del edificio principal a media asta.

El minuto de silencio tendrá lugar a las 12 de la mañana del lunes en la puerta del Consistorio y los jiennenses que lo deseen podrán sumarse para testimoniar su pesar por el fallecimiento de ambas menores.

El alcalde de Jaén, Julio Millán, ha lamentado el trágico suceso y ha expresado sus condolencias en nombre de la corporación municipal a las familias de las dos adolescentes.

Millán ha pedido que se deje trabajar a las fuerzas y cuerpos de seguridad en la investigación de un suceso en el que todo apunta que no ha habido terceras personas implicadas y, “especialmente, para no aumentar el dolor de familiares, amigos y allegados en estos complicados momentos”.